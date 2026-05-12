Rafael Jódar, 19, vira cabeça de chave de Roland Garros e vira o sub-20 mais bem ranqueado do mundo
📆5/12/2026 6:23 PM
📰CNNBrasil
Rafael Jódar, jovem espanhol de 19 anos, tem sido um grande fenômeno da temporada de saibro europeu no tênis. Nesta terça-feira (12), ele avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Roma, após uma vitória esmagadora sobre Learner Tien (6-1, 6-4). Com essa conquista, Jódar garantiu-se como cabeça de chave de Roland Garros, superando Fonseca na classificação atual da ATP e se tornando o sub-20 mais bem ranqueado do mundo. Nas quartas de final de Roma, Jódar enfrentará o italiano Luciano Darderi, que eliminou o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, com direito a pneu no terceiro set.

Rafael Jódar Masters 1000 De Roma Quartas De Final Luciano Darderi Alexander Zverev Sub-20 Mais Bem Ranqueado Do Mundo Roland Garros

 

