Rafael Gualandi namora cantora Gabi Monteiro

O ator Rafael Gualandi, conhecido por sua participação na novela 'Terra e paixão', está de novo amor. Ele está namorando a cantora e compositora Gabi Monteiro, que participou da mais recente edição do 'The voice Brasil'.

O ator Rafael Gualandi , conhecido por sua participação na novela 'Terra e paixão', está de novo amor. Ele está namorando a cantora e compositora Gabi Monteiro , que participou da mais recente edição do 'The voice Brasil'.

Os dois foram vistos juntos em uma noite de diversão no Bosque Bar, na Zona Sul do Rio. Eles apareceram juntos na última quarta-feira e, em uma das fotos, foram flagrados compartilhando um beijinho. Nas redes sociais, Rafael e Gabi têm mostrado uma sintonia que tem encantado os seguidores. Rafael, de 30 anos, é filho de Murilo Benício e Alessandra Negrini, e Gabi, de 24, é uma jovem talentosa que está começando a se destacar na cena musical.

O relacionamento dos dois é considerado o primeiro de Rafael desde o término com a atriz Bella Piero, que ficou conhecida por sua participação na novela 'O outro lado do paraíso'. A notícia do relacionamento dos dois tem sido alvo de muita atenção nos últimos dias, com os fãs de Rafael e Gabi mostrando seu apoio e interesse pelo relacionamento dos dois





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