Raízen vende operações na Argentina por US$ 1,42 bilhão e avança em recuperação extrajudicial

A Raízen, joint venture da Cosan e Shell, anunciou a venda de suas operações de downstream na Argentina para a Mercuria Energy por US$ 1,42 bilhão, como parte de seu processo de recuperação extrajudicial. A empresa também apresentou proposta aos credores com opções de reestruturação de dívidas e conversão em participação acionária.

A Raízen , joint venture entre Cosan e Shell, deu passos significativos em seu processo de recuperação extrajudicial ao anunciar a venda de suas operações de downstream na Argentina para o grupo Mercuria Energy por US$ 1,42 bilhão.

A operação envolve ativos de refino e comercialização de combustíveis no país vizinho, marcando uma reestruturação estratégica da empresa diante de desafios financeiros. A transação foi formalizada por meio de um contrato vinculante celebrado pela subsidiária argentina da companhia, conforme confirmado em comunicado ao mercado na última quarta-feira (4).

O valor da venda representa um alívio significativo para o caixa da Raízen, que vem enfrentando pressões decorrentes de dívidas e da necessidade de ajustar seu portfólio em um setor energético volátil. Especialistas apontam que a medida pode ser vista como parte de um plano mais amplo de recuperação, que inclui a renegociação de passivos com credores e a reestruturação operacional. Além da venda na Argentina, a Raízen apresentou uma proposta detalhada aos credores dentro do processo de recuperação extrajudicial.

A proposta estabelece diferentes alternativas para os credores, incluindo a troca de dívidas existentes por novos instrumentos financeiros, com prazos alongados e taxas de juros revisadas, bem como a conversão de parte dos créditos em participação acionária na companhia. Essa abordagem visa equilibrar os interesses dos credores com a necessidade de preservar a viabilidade financeira da joint venture, que opera tanto no mercado brasileiro quanto internacional.

Segundo analistas, a conversão de dívida em ações pode diluir o controle dos atuais acionistas, mas é uma ferramenta comum em processos de reestruturação para reduzir o endividamento e atrair novos investidores. A Raízen também busca melhorar sua eficiência operacional, com foco em redução de custos e otimização de ativos.

A venda das operações argentinas para a Mercuria Energy, uma das maiores traders de commodities do mundo, representa um movimento estratégico que permite à Raízen concentrar seus recursos no mercado brasileiro e em áreas de maior retorno, como biocombustíveis e energia renovável. A Mercuria, por sua vez, expande sua presença na América Latina, aproveitando a infraestrutura de refino e logística da Raízen no país.

O negócio ainda depende de aprovações regulatórias na Argentina, mas as expectativas são positivas dado o alinhamento entre as partes. Esse processo de recuperação extrajudicial, que corre em sigilo, deve ser concluído nos próximos meses, com impactos relevantes para o setor energético da região. A Raízen reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade financeira e a manutenção das operações, enquanto busca superar a crise que levou à reestruturação





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