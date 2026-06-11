Raúl Jiménez brilha na abertura da Copa do Mundo e dedica gol ao pai falecido

O atacante mexicano Raúl Jiménez demonstrou ser a principal ameaça ofensiva do México na partida de abertura da Copa do Mundo, no Estádio Azteca. Após marcar um gol, ele foi às lágrimas, abraçado pelos companheiros, e apontou para o céu, prestando homenagem ao pai. O texto relembra a grave lesão que Jiménez sofreu em 2020, quando fraturou o crânio em choque com David Luiz, e como os médicos consideraram sua recuperação um milagre.

Raúl Jiménez mostrou por que é a principal ameaça ofensiva do México nesta Copa do Mundo, na partida de abertura desta edição, realizada no Estádio Azteca nesta quinta-feira (11).

O atacante marcou um gol e, ao comemorar, foi tomado pela emoção, sendo abraçado por todos os companheiros de equipe que correram para parabenizá-lo. Em seguida, ao retornar para o seu campo, apontou para o céu, um gesto que sugeriu homenagear seu pai, falecido no início deste ano. Foi um momento marcante logo no começo do torneio. A trajetória de Jiménez até este momento de glória foi marcada por um grave contratempo.

Em 2020, quando atuava pelo Wolverhampton-ING, ele sofreu uma fratura craniana após um choque de cabeça com o zagueiro brasileiro David Luiz, que na época defendia o Arsenal. O incidente deixou o jogador desacordado em campo, exigindo imobilização para ser removido do gramado. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para corrigir a lesão.

Após oito meses longe dos gramados, em agosto de 2021, Jiménez revelou em entrevista à Reuters que os médicos que realizaram sua operação consideraram sua sobrevivência um milagre.

"Desde o primeiro momento, os cirurgiões e médicos me contaram o que aconteceu e os riscos. Às vezes não é o que você quer ouvir, mas é o trabalho deles. O osso havia quebrado e havia um pequeno sangramento dentro do meu cérebro. É por isso que a cirurgia teve que ser rápida e foi um trabalho muito bom dos médicos", declarou o atacante.

A recuperação de Jiménez foi um longo processo de reabilitação física e mental. A fratura craniana e o sangramento intracraniano representaram riscos severos à sua vida e carreira.

No entanto, sua determinação e o suporte da equipe médica permitiram que ele retornasse ao futebol de elite, primeiro pelo Wolverhampton e depois pela seleção mexicana. O gol e a celebração emocionada na abertura da Copa do Mundo simbolizam não apenas sua importância tática para a equipe, mas também sua vitória pessoal sobre um episódio que poderia ter tido consequências trágicas.

O momento em que apontou para o céu conecta a conquista esportiva à memória do pai, mostrando como as vitórias no campo são permeadas por motivações profundamente pessoais. A partida contra a África do Sul, que terminou com vitória mexicana, consolidou Jiménez como a referência ofensiva do time, enquanto o técnico sul-africano minimizou a derrota, afirmando que "o México estava desesperado". A performance de Jiménez, contudo, falou mais alto, reafirmando seu valor e resiliência no cenário internacional





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