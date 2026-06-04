Rússia intensifica ataques aéreos com drones e mísseis hipersônicos contra a Ucrânia

A Rússia aumentou drasticamente a frequência e intensidade dos ataques aéreos contra a Ucrânia, utilizando ondas de drones e mísseis de alta velocidade para sobrecarregar as defesas ucranianas. O uso de mísseis hipersônicos Zircon e a saturação dos sistemas de defesa destacam a estratégia russa de causar danos significativos enquanto seus avanços terrestres estagnam. A Ucrânia relata escassez de mísseis interceptores e desafios na proteção de cidades como Kiev.

Os ataques aéreos russos contra a Ucrânia tornaram-se massivos e sistemáticos nas últimas semanas, marcando uma escalada significativa na guerra. As forças de Moscou lançam ondas coordenadas de drones baratos, seguidos por mísseis balísticos e de cruzeiro, projetadas para saturar as defesas aéreas ucranianas e infligir danos máximos.

Em um dos ataques mais intensos, ocorrido em 2 de maio, a Rússia disparou oito mísseis hipersônicos Zircon, considerados quase impossíveis de interceptar, resultando em 23 mortos e 151 feridos em todo o país. Nenhum desses mísseis foi abatido, destacando as vulnerabilidades da defesa aérea ucraniana frente a armas de alta velocidade. A Ucrânia tem mantido uma taxa de interceptação de drones em torno de 90%, mas enfrenta dificuldades crescentes contra mísseis balísticos e hipersônicos





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