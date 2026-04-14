Rúrik Gíslason: Do Futebol às Telas, a Trajetória do 'Jogador Mais Sexy do Mundo'

Descubra a transformação de Rúrik Gíslason, o ex-jogador islandês que deixou o futebol para brilhar no cinema e na moda, após a fama conquistada na Copa de 2018. Explore sua transição de atleta a empresário, ator e ativista, e conheça seus novos projetos na Netflix e seu trabalho como embaixador de causas sociais.

Rúrik Gíslason , o ex-meio-campista da seleção islandesa e que ficou conhecido como 'o jogador mais sexy do mundo' durante a Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, deixou o futebol para trás, trilhando um novo caminho profissional no cinema e na moda. Sua trajetória é um exemplo de como a fama repentina pode abrir portas inesperadas, levando a transições de carreira surpreendentes e bem-sucedidas. Após o torneio, sua popularidade explodiu nas redes sociais, impulsionando sua transformação de atleta para empresário e ator. A combinação de seu talento em campo, sua beleza e a atenção da mídia internacional o tornaram um fenômeno cultural instantâneo, com sua conta no Instagram saltando de 30 mil para mais de meio milhão de seguidores em questão de dias. Essa ascensão meteórica pavimentou o caminho para novas oportunidades, demonstrando o poder da imagem e do carisma na era digital.

A transição de Gíslason para o mundo dos negócios começou com o lançamento da 'Glacier Gin', uma ginebra premium produzida na Islândia, seu país natal. Em seguida, ele expandiu seus empreendimentos com a 'Bökk', uma marca de roupas urbanas, demonstrando sua visão empreendedora e seu senso de moda. Paralelamente, Gíslason se envolveu em diversas campanhas publicitárias, o que o introduziu na indústria cinematográfica. Sua estreia nas telonas ocorreu em 2021, com o filme 'Cop Secret', uma comédia de ação dirigida por Hannes Thór Halldórsson, que também é lembrado por ter defendido um pênalti de Lionel Messi. Após sua vitória no programa 'Let's Dance' na Alemanha, onde dançou tango ao lado de Renata Lusin, sua carreira tomou um rumo ainda mais promissor. Ele se estabeleceu como um ator prolífico, deixando sua marca no cinema europeu com títulos como 'One million minutes' (2024) e 'Wunderschöner' (2025). Agora, sua participação no filme 'Eat, Pray, Bark', da Netflix, o coloca novamente sob os holofotes, interpretando Nodon, um treinador de cães com uma abordagem mística que utiliza tradições celtas para melhorar a relação entre humanos e seus pets em um cenário alpino.

Atualmente com 38 anos, Rúrik Gíslason não apenas brilha nas telas, mas também desempenha um papel importante como embaixador da SOS Barnaþorpin, uma organização dedicada ao cuidado de crianças. Em suas redes sociais, ele compartilha tanto momentos de lazer quanto detalhes de sua vida profissional, mantendo seus fãs engajados e informados sobre seus projetos e causas. A trajetória de Gíslason demonstra a capacidade de reinventar-se e de explorar múltiplas facetas de sua personalidade e talento. De astro do futebol a empresário, ator e ativista social, ele prova que a fama pode ser uma plataforma para o sucesso em diferentes áreas, e que a beleza e o carisma podem ser aliados poderosos na busca por novas conquistas. Sua história inspira e mostra que, com determinação e adaptabilidade, é possível alcançar novos patamares mesmo após o fim de uma carreira consolidada.





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rúrik Gíslason Futebol Cinema Moda Netflix

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pela primeira vez, uma mulher comandará um time da elite do futebol europeuO Union Berlin anunciou, neste domingo (12), que a auxiliar Marie-Louise Eta assumirá o comando técnico da equipe principal

Read more »

MMA e Futebol em Destaque: Vitórias, Empates, Polêmicas e a História de EtaO mundo do esporte vibrando com os resultados e as novidades. No MMA, uma luta histórica nos pesos pesados e a estreia de sucesso de Vicente Luque no UFC. No futebol, empates sem gols, polêmicas envolvendo jogadores e a demissão de uma treinadora pioneira no futebol europeu. Ancelotti também fala sobre as expectativas para a Copa do Mundo.

Read more »

Alemã assume time pela primeira vez nas principais ligas da Europa e faz história no futebolAos 34 anos, Marie-Louise Eta é a nova técnica do Union Berlin na reta final da Bundesliga e entra para a história como a primeira mulher a comandar um time nas principais ligas do futebol europeu

Read more »

Tuta destaca evolução na estrutura de clubes e analisa momento atual do futebolEx-jogador relembra passagens vitoriosas por Flamengo e Fluminense, e compara o futebol de sua época com o atual, enfatizando melhorias na estrutura dos clubes. Tuta também comenta sobre jogadores como Pedro e John Kennedy.

Read more »

Do campo para as telas: Rúrik Gíslason reinventa-se após a aposentadoria do futebolO ex-jogador islandês Rúrik Gíslason, conhecido por sua participação na Copa de 2018 e apelidado de 'jogador mais sexy do mundo', deixou o futebol e encontrou sucesso no cinema e na moda, além de atuar como embaixador de causas infantis.

Read more »

Ícone do Futebol Islandês Rúrik Gíslason Troca os Gramados por Cinema e ModaO ex-meio-campista da Islândia, Rúrik Gíslason, conhecido como 'o jogador mais sexy do mundo' na Copa de 2018, aposentou-se do futebol e embarcou em uma nova carreira no cinema e na moda. Além de atuar em filmes e ser empresário, Gíslason também é embaixador de causas infantis.

Read more »