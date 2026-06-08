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Quiche proteica: opções práticas e nutritivas para o jantar

Culinária News

Quiche proteica: opções práticas e nutritivas para o jantar
QuicheProteínaJantar Saudável
📆6/8/2026 10:32 PM
📰cartacapital
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Descubra como preparar quiches ricas em proteínas, ideais para um jantar saudável e saciante. Veja variações com frango, batata-doce, carne, grão-de-bico, espinafre e couve-flor.

A quiche é uma excelente opção para o jantar, especialmente quando preparada em versões proteicas. Além de prática e versátil, ela ajuda a promover maior saciedade, contribuindo para evitar beliscos ao longo da noite.

Ao combinar ingredientes ricos em proteínas, a preparação se torna nutritiva, equilibrada e capaz de fornecer energia e nutrientes importantes para o organismo. Neste artigo, apresentamos seis variações de quiche proteica que podem transformar suas refeições noturnas em momentos saborosos e saudáveis. A primeira receita é uma quiche de frango com cottage e tomate seco. A massa, feita com farinha de aveia, iogurte e ovos, é leve e crocante.

O recheio combina frango desfiado, queijo cottage, ovos, cebola, temperos, tomate seco e azeitonas, resultando em uma textura cremosa e sabor marcante. Outra opção é a quiche de batata-doce com farinha de amêndoas. A massa é preparada com batata-doce amassada, farinha de amêndoas, ovo e azeite, forrando a forma e sendo pré-assada. O recheio leva carne moída refogada com cebola, alho, páprica e cheiro-verde, misturada com abóbora amassada, ovos, cottage e muçarela, criando uma combinação rica em fibras e proteínas.

Para quem busca uma opção vegetariana, a quiche de grão-de-bico é ideal. A massa é feita processando grão-de-bico cozido, ovo, azeite e farinha de aveia, resultando em uma base firme. O recheio leva espinafre refogado, ricota, queijo e ovos, finalizado com tomates-cereja. Já a quiche de frango com couve-flor utiliza uma massa de aveia, linhaça e chia, e é recheada com frango desfiado, couve-flor refogada, ovos e cottage.

Todas as versões são assadas a 180°C até dourar e firmar, garantindo uma refeição completa sem pesar. Essas receitas são perfeitas para quem deseja variar o cardápio noturno com pratos que aliam sabor, nutrição e praticidade, provando que é possível comer bem sem abrir mão da saúde

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Quiche Proteína Jantar Saudável Receitas Fit Culinária

 

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