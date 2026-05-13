Quem você quer salvar na terceira semana da 'Casa do Patrão'?

O novo reality 'A Casa do Patrão' definiu o quarteto que disputa pela permanência no jogo nesta terça-feira. Luiza, Morena, JP e Nikita brigam pela preferência do público para serem salvos do terceiro Tá Na Reta da atração. Assim como em 'A Fazenda', os espectadores votam para ficar no jogo, e o que tiver menos votos deixa a edição. Pela segunda vez como Patrão, Luis Felipe fez uma indicação direta e mandou JP para o Tá Na Reta. Mari, vencedora da Prova do Voto, pode enviar Nikita para a berlinda, enquanto Luiza, que conquistou a Prova Tô Fora, mandou Morena. Escolhidas pelo Patrão, Luiza, Mari e Marina foram para os votos da casa, e após uma votação bem acirrada, a revendedora ficou com seis votos e marca sua segunda ida consecutiva para o Tá Na Reta. Quem você salva na terceira semana da 'Casa do Patrão'? 'Casa do Patrão': quem você quer salvar? JP Luiza Morena Nikita

O novo reality 'A Casa do Patrão' definiu o quarteto que disputa pela permanência no jogo nesta terça-feira. Luiza , Morena , JP e Nikita brigam pela preferência do público para serem salvos do terceiro Tá Na Reta da atração.

Assim como em 'A Fazenda', os espectadores votam para ficar no jogo, e o que tiver menos votos deixa a edição. Pela segunda vez como Patrão, Luis Felipe fez uma indicação direta e mandou JP para o Tá Na Reta. Mari, vencedora da Prova do Voto, pode enviar Nikita para a berlinda, enquanto Luiza, que conquistou a Prova Tô Fora, mandou Morena.

Escolhidas pelo Patrão, Luiza, Mari e Marina foram para os votos da casa, e após uma votação bem acirrada, a revendedora ficou com seis votos e marca sua segunda ida consecutiva para o Tá Na Reta. Quem você salva na terceira semana da 'Casa do Patrão'? 'Casa do Patrão': quem você quer salvar? JP Luiza Morena Nikit





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