Quem desenvolveu a urna eletrônica e seus desafios

A urna electrónica tem história própria e contou com a participação de várias pessoas. Apesar dos projetos terem começado ainda na década de 1980, concretizar o conceito foi um feito no final da década de 1990. Um dos desafios era criar um equipamento robusto e seguro, que pudesse funcionar em condições confiáveis, em todo o dia. Os técnicos que desenvolveram a urna foram chamados de ‘ninjas’ e trabalharam com base no INPE e no CTA.

Conheça a história da urna eletrônica, que completa 30 anos em 2026: Um dos instrumentos mais importantes das eleições, a urna eletrônica completa 30 anos nesta semana.

Foi em 13 de maio de 1996 que as primeiras urnas para o voto informatizado foram enviadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aos estados, representando um marco na democracia. Concebida no eixo Brasília (DF) - São Paulo (SP), o aparelho teve como base para seu desenvolvimento as mentes de engenheiros e pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), ambos no interior paulista. O grupo foi batizado de 'ninjas'.

Além dos técnicos das instituições, também estiveram envolvidos na criação das urnas membros da diretoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), secretários de TREs de outros estados, professores, entre outros especialistas em tecnologia e processo eleitoral. A urna eletrônica está presente em todas as cidades do país nas eleições, mas a ideia de informatizar o voto surgiu em 1995





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