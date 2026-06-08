Quedas generalizadas e resgates recordes marcam o mercado brasileiro em maio e junho

Resgates de estrangeiros somam R$ 15 bilhões em maio, maior desde 2022, e Ibovespa acumula perda de 14% em 50 pregões. Destaques negativos para Petrobras e Itaú; positivos para BradSaúde e Gerdau.

O mercado financeiro brasileiro enfrenta um período de forte pressão e volatilidade, com o Índice Bovespa ( Ibovespa ) registrando quedas significativas e uma onda de resgates por parte de investidores estrangeiros.

Em maio, esses investidores sacaram 15 bilhões de reais da bolsa, o maior resgate mensal desde 2022, contribuindo para uma queda de 7,2% do principal índice da B3 no mês. A tendência negativa se acentua em um período mais amplo: nos cinquenta pregões de 14 de abril a 3 de junho, o Ibovespa acumulou um recuo de 14%.

A análise da consultoria Elos Ayta revela que, das 305 companhias avaliadas, apenas 34 apresentaram valorização, indicando uma queda generalizada nos preços dos ativos. Esse cenário reflete uma combinação de fatores, incluindo a busca por lucros em mercados emergentes alternativos, como Coreia do Sul e Taiwan, e a instabilidade geopolítica global, com tensões envolvendo os Estados Unidos, Israel, Irã, Rússia e Ucrânia.

Além disso, a economia brasileira segue em uma trajetória de mudanças abruptas de humor, influenciada pela volatilidade externa e por decisões de política interna. O desembarque de capital estrangeiro atinge principalmente as blue chips, ações de grandes empresas com alta liquidez, como Petrobras e Itaú, que são preferidas para operações rápidas de compra e venda. A Petrobras perdeu 85 bilhões de reais em valor de mercado, enquanto o Itaú teve uma desvalorização de 78,6 bilhões de reais no mesmo período.

Em contraste, algumas empresas conseguiram se destacar positivamente, como a BradSaúde, que após uma reestruturação envolvendo a Odontoprev, realizou o maior IPO reverso da história da bolsa brasileira e viu seu valor de mercado saltar de 8,7 bilhões para 37,4 bilhões de reais. Outro destaque foi a Gerdau, que se beneficiou de sua posição nos Estados Unidos para se proteger das políticas protecionistas de Trump, aumentando seu valor de mercado de 40,2 bilhões para quase 45 bilhões de reais.

O momento exige atenção dos investidores, que avaliam os riscos geopolíticos, as políticas domésticas e as oportunidades setoriais em um ambiente de incertezas prolongadas





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