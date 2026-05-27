Queda nos homicídios no Brasil em 2024 é ofuscada pelo recorde de mortes violentas indeterminadas, aponta Atlas da Violência

O Brasil registrou 42.590 homicídios em 2024, queda de 6,9% em relação a 2023, mas o aumento de 23% nas mortes violentas por causa indeterminada gerou estimativa de 7.083 homicídios ocultos, elevando o total estimado para 49.673.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ( Ipea ) divulgou a mais recente edição do Atlas da Violência, que aponta uma queda de 6,9% nos homicídios registrados no Brasil em 2024, totalizando 42.590 casos.

A taxa para cada 100 mil habitantes foi de 20,1, redução de 7,4% em relação a 2023, alcançando o menor patamar da série histórica. No entanto, o estudo traz um alerta preocupante: o número de mortes violentas por causa indeterminada (MVCI) atingiu 17.207 em 2024, um recorde histórico que representa um aumento de 23% em relação ao ano anterior.

Esses casos são aqueles em que o Estado não consegue identificar se a morte foi acidente, suicídio ou homicídio, o que compromete a qualidade dos dados e a compreensão real da violência no país. Para contornar essa lacuna, os pesquisadores do Ipea desenvolveram um modelo de machine learning que estima quantas dessas mortes indeterminadas são, na prática, homicídios ocultos.

Em 2024, a estimativa foi de 7.083 homicídios ocultos, o maior número desde 2019 e uma alta de 88,6% em relação aos 3.756 casos de 2023. Com isso, a taxa de homicídios ocultos saltou de 1,8 para 3,3 por 100 mil habitantes, representando 14,3% do total de homicídios estimados. Considerando essa correção, o Brasil teria tido 49.673 homicídios em 2024, uma leve alta de 0,3% em relação ao ano anterior.

Para o coordenador do estudo, Daniel Cerqueira, a queda real na violência é ofuscada pela piora na qualidade dos registros. A análise por estados revela que apenas Ceará e Maranhão tiveram aumento nos homicídios registrados em 2024. O Ceará registrou 3.163 casos (alta de 5,7%) e taxa de 34,3 por 100 mil; o Maranhão, 2.167 casos (alta de 7,9%) e taxa de 31,1.

As maiores quedas absolutas ocorreram no Rio de Janeiro (-772 casos), Bahia (-555) e Rio Grande do Sul (-280). Em São Paulo, os homicídios caíram de 3.043 para 3.041, mantendo a menor taxa do país (6,6). As reduções mais expressivas em termos percentuais foram no Amapá (-30%), Tocantins (-26,7%), Sergipe (-24,8%) e Roraima (-22,8%).

Os pesquisadores destacam que a subnotificação, especialmente nos estados com maiores quedas, pode mascarar a realidade, e defendem investimentos em integração de dados entre polícias e institutos médico-legais para melhorar a transparência das estatísticas de violência





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