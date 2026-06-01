Queda generalizada: 87% das universidades brasileiras perdem posições em ranking mundial de 2026

Ranking CWUR mostra que apenas cinco universidades brasileiras subiram de posição em 2026, com destaque negativo para pesquisa. USP segue como a melhor do país, mas cai para 119º lugar. China avança e já tem mais instituições na lista que os EUA.

O ranking mundial de universidades de 2026, divulgado pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais ( CWUR ), trouxe um cenário preocupante para o Brasil. Das 52 instituições brasileiras que fazem parte da lista das melhores do mundo, 45 caíram de posição, o que representa 87% do total.

A queda generalizada é atribuída principalmente ao desempenho em pesquisa e à forte competição global com universidades de países que investem mais em ensino superior. Apenas cinco universidades brasileiras subiram no ranking, duas mantiveram suas posições e 44 tiveram queda especificamente no indicador de pesquisa.

A Universidade de São Paulo (USP), ainda a melhor colocada do país, caiu uma posição em relação ao ano anterior, agora no 119º lugar mundial, devido a declínios nos indicadores de educação, corpo docente e pesquisa. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) despencou 15 posições, ocupando o 346º lugar, e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) caiu 10 postos, ficando em 379º.

Nadim Mahassen, presidente do CWUR, comentou que o declínio das universidades brasileiras reflete anos de financiamento inadequado e a desvalorização da ciência e da educação como bens públicos. Ele alertou que a erosão do sistema de ensino superior prejudica o desenvolvimento científico, a inovação e o futuro a longo prazo do país. Internacionalmente, a Universidade Harvard manteve a liderança pelo 15º ano consecutivo, seguida por MIT e Stanford.

Enquanto isso, os Estados Unidos tiveram 252 instituições em queda, apesar de ainda dominarem o topo da lista. A China se destaca positivamente: cerca de 98% de suas universidades subiram no ranking, com a Tsinghua na 36ª posição. O país asiático tornou-se o mais representado no Global 2000, com 360 instituições, superando as 313 dos EUA. Na Europa, Reino Unido, França e Alemanha também registraram quedas generalizadas devido à intensificação da competição global.

O CWUR utiliza quatro indicadores principais para classificação, sem depender de pesquisas de opinião ou dados auto-reportados pelas universidades. Nesta edição, foram analisados 81 milhões de pontos de dados de 21.291 instituições em todo o mundo. A metodologia busca oferecer uma avaliação objetiva do desempenho acadêmico e de pesquisa. A análise dos dados indica que a trajetória brasileira contraria a de potências como a China, que investe pesadamente em ensino superior e pesquisa.

Para especialistas, a reversão do cenário no Brasil exigiria aumento sustentado de investimentos, valorização da ciência e políticas públicas robustas para o setor. Sem isso, o país pode ver seu distanciamento em relação às nações líderes em inovação e conhecimento se acentuar nos próximos anos





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