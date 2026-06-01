Queda em bueiro no Maracanã: mulher é 'engolida' pela calçada

Uma mulher caiu em um bueiro na manhã deste domingo no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio. A tampa cedeu enquanto ela caminhava para o trabalho, e ela foi resgatada pelos bombeiros.

No início da manhã deste domingo, 31, um incidente inusitado e assustador ocorreu no bairro do Maracanã , na Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma mulher, ainda não identificada, sofreu uma queda após a tampa de um bueiro ceder enquanto ela caminhava pela calçada.

O caso foi registrado por câmeras de segurança e rapidamente chamou a atenção dos moradores da região. De acordo com as imagens, a vítima havia acabado de descer de uma motocicleta e seguia em direção ao trabalho, por volta das 7h40. Ao pisar sobre a tampa do bueiro, localizado na Rua Oto de Alencar, em frente a uma escola, a estrutura não suportou o peso e cedeu, fazendo com que a mulher fosse engolida pelo buraco.

A queda foi rápida e violenta, deixando a vítima parcialmente submersa na água e detritos acumulados no local. Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local. O resgate foi realizado com sucesso, e a mulher foi encaminhada ao Hospital do Andaraí, onde recebeu atendimento médico.

Segundo informações do 6º Batalhão da Polícia Militar, que também foi acionado para atender a ocorrência, a vítima estava consciente e apresentava escoriações leves, mas seu estado de saúde não foi detalhado. A Prefeitura do Rio de Janeiro foi procurada para comentar o caso, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno. O incidente reacendeu o debate sobre a manutenção de calçadas e a segurança de estruturas como tampas de bueiros na cidade.

Moradores da Rua Oto de Alencar relataram que o bueiro já apresentava sinais de desgaste há semanas e que haviam feito reclamações à companhia responsável, sem sucesso. Especialistas em segurança urbana alertam que a falta de conservação de tampas de bueiros pode representar um sério risco para pedestres, especialmente em áreas de grande movimento. A recomendação é que as autoridades realizem vistorias periódicas e que a população denuncie irregularidades aos canais oficiais.

Enquanto isso, a vítima segue em observação no hospital, e a expectativa é que ela receba alta nos próximos dias, se não houver complicações. O caso serve como um alerta para a necessidade de maior atenção à infraestrutura urbana. A concessionária responsável pela rede de esgoto e águas pluviais ainda não se manifestou sobre o ocorrido, mas a Prefeitura prometeu investigar as circunstâncias do acidente e tomar as medidas cabíveis para evitar que situações como essa se repitam.

A população aguarda respostas e ações concretas para garantir a segurança nas calçadas da cidade





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