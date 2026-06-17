Quebra de sigilo expõe rede de influência de ex-banqueiro do Banco Master com políticos e órgãos públicos

Autorizada pelo STF, quebra de sigilo em investigação da PF contra Daniel Vorcaro revela pagamento de viagens, repasses financeiros e vazamento de informações a parlamentares. Caso envolve suposto tráfico de influência e corrupção com ex-dono do Banco Master.

A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), de autorizar a quebra de sigilo na investigação da Polícia Federal contra o grupo de Daniel Vorcaro , dono do antigo Banco Master , revelou uma complexa rede de relações pessoais e econômicas com parlamentares e altos funcionários públicos.

As provas coletadas indicam a extensa influência do ex-banqueiro, abrangendo desde o custeio de viagens a destinos europeus para políticos até o acesso a informações privilegiadas de servidores de alto escalão. A apuração aponta que um parlamentar recebeu um benefício econômico direto de pelo menos R$ 468 mil em viagens e jantares pagos por Vorcaro em quatro países.

Além disso, o empresário teria feito repasses mensais de não menos que R$ 300 mil durante cerca de 20 meses, totalizando aproximadamente R$ 6 milhões. Um caso emblemático ocorreu em Courchevel, nos Alpes franceses, em janeiro de 2025, onde Vorcaro teria pago R$ 122.112 em despesas do senador em dois restaurantes com vista para as montanhas, além de custear hospedagem e alimentação.

A Polícia Federal ressalta que esses valores não incluem gastos com voos privados, utilizados em pelo menos três viagens internacionais de entrada e saída do Brasil e duas ocasiões em voos internos nos Estados Unidos.

"Tal vínculo de amizade transcende a mera relação pessoal, revelando-se, na verdade, uma relação funcional e instrumental, estruturada a partir da convergência de interesses ilícitos e orientada pelo benefício mútuo extraído por cada um dos envolvidos", afirma a PF. As investigações também indicam que as relações não se limitavam a passeios. Em conversas de novembro de 2023, Vorcaro teria ordenado a retirada de envelopes na residência do senador que, supostamente, continham minutas de projetos legislativos.

Esses documentos foram levados a um escritório indicado pelo banqueiro para revisão e depois entregues a um assessor do gabinete do político. Além disso, mensagens no celular de Vorcaro mostram que ele solicitou reservas ao presidente da Câmara, Hugo Motta, e ao senador Ciro Nogueira. Em 18 de junho de 2023, Vorcaro enviou mensagem a Léo Serrano, apontado como intermediário, pedindo quartos para ele próprio, "Ciro" e "Hugo" no hotel Four Seasons.

Serrano respondeu que "Ciro e Hugo cada um tem uma JR. Suite". O intermediário questionou se Vorcaro tinha acesso à "lista de homens", e o ex-banqueiro repassou uma relação de nomes.

"A lista apresentada por Daniel Bueno Vorcaro demonstra que as referências a 'Ciro e Hugo', para os quais foi solicitada a reserva de quartos, dizem respeito a Ciro Nogueira e Hugo Motta", conclui a PF. O presidente da Câmara, Hugo Motta, declarou que participou de um "evento corporativo" e que tem "muita tranquilidade", afirmando ser a favor da transparência e que as investigações devem ocorrer.

Outro ponto apurado é o suposto vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal e do Banco Central. Vorcaro teria tido acesso antecipado a detalhes da investigação, como a reunião sigilosa entre PF e BC sobre o caso Banco Master, a vara judicial onde o processo seria inicialmente julgado e o nome do juiz responsável.

Quando interrogado pelo STF em dezembro passado, ele alegou ter tomado conhecimento via publicação na imprensa, mas a PF sustenta que foi o próprio ex-banqueiro quem vazou as informações para um jornalista, inclusive com indícios de pagamento para a publicação de notícias de seu interesse. Além disso, mensagens sugerem que um ex-diretor do BC alertou Vorcaro sobre a reação negativa do mercado à "emenda Master", proposta pelo senador Ciro Nogueira que pretendia elevar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do FGC, medida que beneficiaria o modelo de negócios do Banco Master.

Esses elementos strengthened a suspeita de atuação conjunta entre Vorcaro e parlamentares para influenciar decisões políticas e regulatórias em proveito próprio, configurando possível tráfico de influência e corrupção





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

STF Polícia Federal Daniel Vorcaro Banco Master Ciro Nogueira Hugo Motta Tráfico De Influência Corrupção Quebra De Sigilo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O que Sergio Moro diz sobre ligação de Flávio Bolsonaro com o Banco MasterSenador do Paraná não criticou aliado, mas disse que não tem 'compromisso com desvio'

Read more »

A preocupação de funcionários do Banco do Brasil com o caso MasterAssociação de servidores defendeu apuração ampla e rigorosa de irregularidades envolvendo banco

Read more »

Mensagens mostram ex-diretor do Banco Central alertando banqueiro sobre 'emenda master'Mensagens apreendidas pela Polícia Federal revelam que o ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Nogueira, alertou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro sobre a reação do mercado à proposta do senador Ciro Nogueira que aumentaria a cobertura do FGC, beneficiando o Banco Master. A PF suspeita que a emenda foi redigida pelo banco, mas não foi aprovada.

Read more »

Vorcaro soube de reunião sigilosa entre Banco Central e PF sobre o Master, diz investigaçãoVorcaro soube de reunião sigilosa entre Banco Central e PF sobre o Master, diz investigação

Read more »