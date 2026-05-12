Quantum Mechanics Suggests Parallel Realities: How Many Possibilities Are You Missing Out On?

Vadamoñas às múltiplas versões simultâneas da realidade sugeridas pela mecânica quântica, enquanto fala sobre sua própria infância e um show de rock para explicar um dos conceitos mais desconcertantes dessa área.

Em artigo publicado na Popular Mechanics, o físico Vlatko Vedral , de Oxford, discute como a mecânica quântica sugere múltiplas versões simultâneas da realidade , usando sua própria infância e um amplificador queimado num show de rock para explicar um dos conceitos mais desconcertantes da física quântica .

A física quântica ensina que partículas como elétrons e fótons existem em superposição, ou seja, em múltiplos estados ou locais ao mesmo tempo, até que uma observação seja feita. No momento da observação, essa superposição ‘colapsa’ para uma única posição detectável. Essa noção popular de que o observador cria a realidade é descrita como impressão superficial, muito distante do que a física nos diz sobre o que a realidade realmente é.

Um experimento mental simples é usado para explicar o argumento correto: um fóton que entra em superposição, simultaneamente sendo transmitido e refletido, leva a Bob apenas a experimentar uma realidade, enquanto as outras continuarão a existir. O ponto crucial é que a mudança crucial acontece nas pessoas, não no mundo externo





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