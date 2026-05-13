Quanto tempo a onda de frio vai durar?

A onda de frio que se caracteriza por temperaturas baixas e baixas umidade relativa do ar permanece afetando as regiões Sul e Sudeste, especialmente na madrugada e início da manhã.

Até quando vai a onda de frio ? Esta quarta-feira (13) deve amanhecer gelada em parte do Sul e do Sudeste por causa da atuação de uma forte massa de ar polar, que ainda mantém as temperaturas baixas em boa parte do país.

A previsão é que o frio continue intenso no Sul e perca força no Sudeste. Já o Norte e parte do Nordeste seguem em alerta para chuva forte e acumulados elevados, sobretudo no litoral nordestino, que registra volumes acima da média desde abril. No Sul, o tempo fica firme na maior parte da região, com sol predominante e poucas nuvens no Rio Grande do Sul (RS), em Santa Catarina (SC) e no Paraná (PR).

Só o litoral sul gaúcho deve ter chuva fraca em alguns momentos, por causa da circulação de ventos vindos do oceano





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