Qual é o assento mais seguro no avião? Especialistas explicam mitos e fatores reais de sobrevivência

A discussão sobre a existência de um assento mais seguro em aviões é antiga, mas especialistas negam haver consenso científico. Entenda os fatores que realmente influenciam a sobrevivência em emergências aéreas e como se preparar para aumentar a segurança.

A discussão sobre qual assento oferece maior segurança em um avião é recorrente, especialmente após acidentes aéreos de grande repercussão. No entanto, especialistas em aviação ressaltam que não existe um consenso científico que corrobore a ideia de um local infalível dentro da cabine.

Embora haja teorias populares, como a de que a parte traseira seria mais segura, a realidade é que a dinâmica de cada acidente é única e depende de inúmeros fatores, como o ponto de impacto, a velocidade e o ângulo da colisão. Steve Scheibner, piloto aposentado da American Airlines, classifica essa crença como um mito, argumentando que circunstâncias específicas podem alterar completamente o desfecho.

Ele cita o caso do voo 171 da Air India, onde o único sobrevivente estava no assento 11A, demonstrando como o azar ou a sorte podem desempenhar um papel crucial. Alguns estudos sugerem que a estrutura da aeronave pode proporcionar vantagens em cenários determinados.

R. John Hansman, professor do MIT, observa que a parte dianteira pode atuar como zona de absorção em colisões frontais, enquanto uma simulação de 2012 com um Boeing 727 indicou que os manequins na traseira sofreram menos danos. Esses resultados, porém, não são conclusivos e variam conforme as condições do impacto.

A proximidade com saídas de emergência também é apontada como fator relevante por Cary Grant, ex-chefe de segurança da FAA, pois a rapidez na evacuação pode salvar vidas em situações com fumaça ou desorientação. Diante disso, os especialistas enfatizam que a segurança depende menos da escolha do assento e mais da preparação do passageiro.

Trisha Ferguson, diretora-executiva do The Interaction Group, recomenda que, ao embarcar, cada pessoa identifique mentalmente as duas saídas de emergência mais próximas e conte as fileiras que as separam. Essa técnica ajuda a formar um mapa mental para uma evacuação rápida, mesmo em condições de baixa visibilidade. Outras ações importantes incluiriam prestar atenção às instruções da tripulação, assistir à demonstração de segurança e consultar o cartão de orientações no bolso da poltrona, pois cada modelo de avião possui configurações específicas.

Apesar dos debates, a aviação comercial permanece o modo de transporte mais seguro do mundo, com protocolos rigorosos e tecnologias avançadas que priorizam a integridade de todos a bordo





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