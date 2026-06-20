Resumo das conquistas dos EUA, Brasil, Marrocos e Paraguai na segunda rodada, com presença do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

A segunda rodada dos grupos C e D da Copa do Mundo trouxe resultados que mexeram na ordem dos férteis torcedores e nas perspectivas de atuação das nações.

O jogo entre os Estados Unidos e a Austrália, onde os americanos tiveram vigência de duas vitórias consecutivas - 4 a 1 sobre o Paraguai e depois 2 a 0 sobre a Austrália - manteve a seleção norte‑americana no auge do marketing esportivo e garantiu a sua entrada clara nos oitavos de final. Camila Burgess e Alex Freeman marcaram a primeira metade do duelo com grande dedicação.

Na partida icônica de abertura, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que foi responsável pela partida entre México e África do Sul, ficou marcado pelas decisões de VAR que geraram três cartões vermelhos. Particularmente, ele continuará na competição em quatro partidas adicionais dentro do Grupo I, sendo sua próxima missão a partida entre Noruega e Senegal. Marrocos, demonstrando consistência, ultrapassou seus limites no Grupo C ao vencer a Escócia por 1 a 0, com um gol marcado no primeiro minuto.

O atacante Saibari concentra a própria força para a comunidade. No Grupo C, Brasil encontrou seu caminho para o pare desafio, superando a seleção haitiana por 3 a 0 graças à performance de Matheus Cunha e Vini Jr. Este resultado garante que o time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti é o líder do grupo. Paraguai provou ser mais que forte ao esmagar a Turquia por 1 a 0 na Santa Clara.

A seleção sul‑americana pirateou um gol bem rápido, realizado por Matías Galarza, só de fora da área. A Turquia, embora dominante, foi forçada a lidar com o nervosismo e a situações de escassez. Enquanto isso, o grupo B continuou para a fase de grupos, mas as más expectativas, tais, com a eliminação do Haiti, marcaram os falhas visíveis do lado adversário.

O contexto do tornei permanece cambiante, com a classificação das equipes reverenciando seus ancestrais UEFA e a capacidade de Seguimento de suas ferromagnetos doérica





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