Quênia e EUA Instalam Centro de Quarentena para Ebola em Meio a Controvérsias

O Quênia, em colaboração com os Estados Unidos, está estabelecendo uma instalação de tratamento e quarentena para Ebola na Base Aérea de Laikipia, com capacidade para 50 leitos e equipe especializada. A iniciativa visa atender cidadãos americanos evacuados da República Democrática do Congo, mas enfrenta oposição local por suspeitas de duplo padrão e riscos à saúde pública, com ações judiciais tentando bloquear o projeto.

O governo do Quênia , em parceria com os Estados Unidos , está instalando um centro de tratamento e quarentena para Ebola na Base Aérea de Laikipia, a cerca de 200 quilômetros ao norte de Nairóbi.

A medida visa fortalecer a capacidade de monitoramento, isolamento e resposta a emergências, segundo o Ministério da Saúde queniano. A instalação, anunciada no início desta semana pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, será operada por uma equipe do Corpo de Oficiais Comissionados do Serviço de Saúde Pública dos EUA, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, profissionais de saúde mental e engenheiros com experiência prévia no combate ao Ebola na Libéria em 2014-2015.

O centro, com capacidade inicial de 50 leitos, deve entrar em operação em 29 de maio e foi descrito por autoridades americanas como de última geração, projetado para fornecer cuidados de alta qualidade a cidadãos dos EUA que precisem ser evacuados da República Democrática do Congo, evitando longos transportes de volta aos Estados Unidos. A parceria entre os dois países reforça a vigilância, a capacidade de diagnóstico, os exercícios de preparação para emergências, o fornecimento de materiais médicos essenciais e a capacidade de resposta rápida, de acordo com o Ministério da Saúde do Quênia.

No entanto, a iniciativa gerou forte oposição da sociedade civil queniana, que acusa os Estados Unidos de adotar um duplo padrão ao proteger apenas seus cidadãos. O Instituto Katiba, um grupo de advocacy focado em questões constitucionais, entrou com uma ação judicial para proibir o Quênia de estabelecer ou operar qualquer instalação relacionada ao Ebola sob acordos com governos estrangeiros e de admitir no país qualquer pessoa exposta ou infectada pelo vírus até que o caso seja julgado.

O sindicato que representa médicos, farmacêuticos e dentistas do Quênia (KMPDU) também exigiu total transparência do governo sobre os motivos da aceitação da oferta americana. O surto de Ebola em questão, causado pela cepa rara Bundibugyo, foi declarado em 15 de maio na República Democrática do Congo e já causou pelo menos 238 mortes e mais de 1.000 infecções suspeitas.

A doença também se espalhou para Uganda, que registrou uma morte e pelo menos sete casos confirmados, aumentando a preocupação com a propagação para países vizinhos como o Quênia. Apesar da oposição, o governo queniano parece estar avançando com o plano, com fontes americanas indicando aprovação prévia para a unidade de quarentena e planos de expansão da capacidade de isolamento e biocontenção na base aérea. Ainda não está claro se o centro atenderá pacientes de outras nacionalidades além dos americanos





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