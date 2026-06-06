Qantas e Airbus testam avião para voo mais longo do mundo com rotas Sydney-Londres e Sydney-Nova York

A Qantas realizou o primeiro voo de teste do A350-1000ULR da Airbus, avião que fará rotas sem escalas da Austrália para a Europa e EUA, com interior projetado para conforto e redução do jet lag.

A Qantas , companhia aérea australiana, está desenvolvendo o voo comercial direto mais longo do mundo, com rotas sem escalas de Sydney, na Austrália, até Londres, no Reino Unido, e Nova York, nos Estados Unidos.

Para isso, encomendou 12 unidades da aeronave A350-1000ULR, fabricada pela Airbus, que concluiu seu primeiro voo de teste na última terça-feira (2), em Toulouse, na França. O voo durou quase 4 horas e marcou um passo importante para a concretização do ambicioso Projeto Sunrise, batizado pela Qantas em referência ao nascer do Sol, que os passageiros poderão observar duas vezes durante a viagem devido à longa duração e à rota próxima ao equador.

O A350-1000ULR, onde ULR significa "alcance ultralongo", é uma variação do modelo A350-1000 equipada com um tanque de combustível adicional com capacidade para mais 20 mil litros, o que aumenta sua autonomia em mais de 1.800 km, permitindo voos de até 22 horas seguidas. Essa capacidade superará o recorde atual, detido pela Singapore Airlines com um voo de 18 horas entre Singapura e Nova York. A aeronave pode reduzir o tempo total das viagens em até quatro horas, eliminando escalas.

A previsão inicial era que a rota começasse em 2025, mas sofreu atrasos e agora a primeira entrega está agendada para abril de 2027. A Qantas também encomendou outras 12 unidades do A350-1000 para voos de longa distância, mas com percursos mais curtos. O interior do avião foi projetado para oferecer máximo conforto e minimizar os efeitos do jet lag.

A cabine terá capacidade para até 238 passageiros, menos que a versão padrão da aeronave, que acomoda cerca de 300 pessoas, priorizando espaço e comodidades. A configuração inclui 6 assentos em primeira classe, com quarto privativo, cama e TV de 32 polegadas; 52 na classe executiva; 40 na classe econômica premium; e 140 na classe econômica. Haverá ainda uma zona de bem-estar onde todos os passageiros poderão alongar as pernas, se alimentar e se hidratar.

Além disso, a Qantas trabalhou com especialistas em sono para implementar iluminação e horários de refeição adequados, visando reduzir o impacto do fuso horário. Todos os passageiros terão acesso a Wi-Fi durante o voo. O primeiro voo de teste do A350-1000ULR foi realizado em Toulouse e demonstrou a viabilidade técnica da aeronave para operações de extremo longo curso, marcando um novo marco na aviação comercial global





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