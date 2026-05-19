Putin and Xi, two strong leaders, have accumulated 39 years in power without signaling their propensity to leave their positions. Their 25th anniversary of the Comprehensive Strategic Partnership Treaty coincides with Putin's visit to China this week. China and Russia have been observed during this rare episode, displaying a unique, discreet partnership. The visit appears more private than usual with fewer advance announcements. Russian officials expect to gain specific insights from the meeting between Trump and Xi. Commerce between the two nations has been characterized by one-sidedness, with China being Russia's dominant trading partner, significantly surpassing any other country with soaring exports to Russia. Due to forced information technology sanctions and a decline in relations with the West, China has become increasingly vital to Russia for technological, scientific, and industrial resources. The article states that a whopping 90% of the technology presented for sanctions and subsequently imported by Russia came from China. Russian International Affairs Council declares its commitment to maintaining a balance of power in their relationship, as they stress that Russia is a significant global power incapable of being treated as a minor partner. China has been crucial to Russia, providing a critical market and demand. Given the absence of alternatives, any decline in trade between the two major economies could have severe implications for Russia. The partnership between China and Russia may be complex but it seems to be a continuation of a trend towards strategic distancing from the West.

Putin retornará a Pequim nesta semana, coincidindo com o 25º aniversário do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável entre a Rússia e a China, um tratado pouco compreendido que une dois líderes fortes e parceiros fortes enquanto acumularam 39 anos de poder sem sinais de que pretendem renunciar.

A conversa entre Putin e Xi foi observada de perto durante um episódio raro, com a parceria discreta. Quando Donald Trump visitou Xi na semana passada, recebeu lougas douradas e banquetes luxuosos, enquanto Putin parece ter uma visita bem mais discreta. A Rússia espera obter informações em primeira mão sobre a reunião entre Trump e Xi.

O comércio econômico entre a China e a Rússia é desigual, com a China sendo o principal parceiro comercial da Rússia e exportando mais produtos para a Rússia do que qualquer outro país. Com os laços com o Ocidente cada vez mais frágeis, a China se tornou o principal destino da Rússia em busca de conhecimento técnico, científico e industrial.

Desde a invasão russa em larga escala na Ucrânia, em 2022, a Rússia passou a depender cada vez mais de componentes chineses para sua guerra. Russian International Affairs Council deixou claro que a Rússia não gostaria de se tornar um Estado subordinado à China, mas é dependente da China por causa da falta de alternativas viáveis.

A China continua a preservar a posição de igualdade nas relações com a Rússia, observa Kaczmarski, e evita provocar nenhuma reação negativa dentro da Rússia ou entre as elites russas. A política chinesa em relação à Rússia pode ser resumida em uma palavra: contenção





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