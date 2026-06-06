Em discurso no Fórum Econômico de São Petersburgo, Putin afirma que não vê sentido em reunião com Zelensky sem acordos duradouros e acusa Ucrânia de buscar apenas trégua temporária. Líder russo também defende que sanções ocidentais prejudicaram mais os impondo-as do que a Rússia.

O presidente russo Vladimir Putin reafirmou sua posição de que um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não faz sentido no momento atual. A declaração foi feita durante a sessão plenária do 29º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), onde Putin respondeu a perguntas sobre a possibilidade de uma reunião entre os dois líderes.

Segundo o presidente russo, o único objetivo que Zelensky teria ao solicitar um encontro seria tentar interromper o avanço das forças armadas russas na Ucrânia. Putnam enfatizou que a Rússia não está interessada em acordos de curto prazo, que durem apenas seis meses ou três meses, mas sim em entendimentos que tenham uma perspectiva histórica de longo alcance.

Ele defendeu que os especialistas de ambos os lados primeiro encontrem soluções concretas e previamente definidas antes que qualquer reunião de alto nível possa acontecer. Essa postura reflete a estratégia russa de condicionar o diálogo a resultados que atendam aos seus objetivos de longo prazo no conflito.

Zelensky, por sua vez, tem insistido na necessidade de se definir uma data para um encontro com Putin e afirmou que a Ucrânia está disposta a implementar um cessar-fogo total durante todo o período das negociações. No entanto, a declaração de Putin sugere que ele não está pronto para um encontro e pode nunca estar, a menos que haja avanços significativos nas negociações preliminares.

O líder russo também declarou que Zelensky pode ir a Moscou quando quiser, caso deseje realizar conversas com ele, mas deixou claro que a iniciativa e o momento dependem da disposição ucraniana em aceitar termos que atendam aos interesses russos. Essa posição coloca a pressão sobre a Ucrânia para demonstrar flexibilidade antes que qualquer reunião de cúpula seja considerada seriamente pelo Kremlin.

Ainda durante o fórum, Putin comentou sobre o andamento da operação militar na Ucrânia, afirmando que ela chegará ao fim quando a Rússia alcançar os objetivos que estabeleceu. Sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa, ele reiterou que elas causaram mais prejuízos aos países que as aplicaram do que à própria Rússia, alegando que a economia russa continua se desenvolvendo apesar do conflito e das sanções.

Essa narrativa serve para reforçar a ideia de resiliência econômica russa e descreditar a eficácia das medidas ocidentais. O discurso de Putin no SPIEF, um dos principais eventos econômicos da Rússia, foi cuidadosamente elaborado para projetar força e confiança tanto internamente quanto para o público internacional, enquanto mantém a porta fechada para negociações que não atendam às condições de Moscou





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