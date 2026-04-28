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Putin recebe mensagem de Khamenei e Rússia reafirma apoio ao Irã em meio a dúvidas sobre saúde do líder

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Putin recebe mensagem de Khamenei e Rússia reafirma apoio ao Irã em meio a dúvidas sobre saúde do líder
Vladimir PutinMojtaba KhameneiIrã
📆4/28/2026 2:31 AM
📰CNNBrasil
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O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou ter recebido uma mensagem do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, que não aparece em público há semanas. Enquanto especulações sobre sua saúde circulam, a Rússia reafirma seu apoio ao Irã em meio à guerra na região.

O presidente russo, Vladimir Putin , revelou nesta segunda-feira (27) que recebeu uma mensagem do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei , que não é visto em público desde que assumiu o cargo após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, há mais de seis semanas.

Durante um encontro em São Petersburgo com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, Putin expressou seu agradecimento e desejou saúde e bem-estar a Khamenei, conforme divulgado pelo Kremlin.

'Vemos como o povo iraniano luta corajosamente e heroicamente por sua independência e soberania', declarou Putin, destacando que a Rússia está comprometida em apoiar os interesses do Irã e da região para garantir a paz. A saúde de Khamenei tem sido alvo de especulações, especialmente em meio à guerra entre os EUA, Israel e o Irã.

Fontes próximas ao regime iraniano informaram à CNN que ele sofreu uma fratura no pé, uma contusão no olho esquerdo e pequenos cortes no rosto durante os ataques que mataram seu pai e outros líderes militares. O jornal The New York Times, citando altos funcionários iranianos, relatou que Khamenei passou por três cirurgias na perna e sofrera queimaduras graves no rosto e nos lábios, o que dificultaria sua fala.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA têm indícios de que Khamenei está vivo, mas questionou sua legitimidade no poder.

'Estar vivo e estar no poder são duas questões diferentes', disse Rubio em entrevista à Fox News. Embora sua condição física seja motivo de preocupação, fontes não identificadas da Reuters afirmam que Khamenei está participando de reuniões por videoconferência e envolvido em decisões estratégicas, incluindo a guerra e possíveis negociações com Washington. Especialistas sugerem que o regime iraniano não depende exclusivamente de sua figura, mas de um sistema institucionalizado de poder.

Enquanto a comunidade internacional monitora a situação, a Rússia reafirma seu apoio ao Irã, reforçando sua posição como aliado estratégico na região. A ausência pública de Khamenei, no entanto, continua a alimentar dúvidas sobre sua capacidade de liderança em um momento crítico para o país

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