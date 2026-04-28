Putin recebe mensagem de Khamenei e Rússia reafirma apoio ao Irã em meio a dúvidas sobre saúde do líder

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou ter recebido uma mensagem do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, que não aparece em público há semanas. Enquanto especulações sobre sua saúde circulam, a Rússia reafirma seu apoio ao Irã em meio à guerra na região.

O presidente russo, Vladimir Putin , revelou nesta segunda-feira (27) que recebeu uma mensagem do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei , que não é visto em público desde que assumiu o cargo após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, há mais de seis semanas.

Durante um encontro em São Petersburgo com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, Putin expressou seu agradecimento e desejou saúde e bem-estar a Khamenei, conforme divulgado pelo Kremlin.

'Vemos como o povo iraniano luta corajosamente e heroicamente por sua independência e soberania', declarou Putin, destacando que a Rússia está comprometida em apoiar os interesses do Irã e da região para garantir a paz. A saúde de Khamenei tem sido alvo de especulações, especialmente em meio à guerra entre os EUA, Israel e o Irã.

Fontes próximas ao regime iraniano informaram à CNN que ele sofreu uma fratura no pé, uma contusão no olho esquerdo e pequenos cortes no rosto durante os ataques que mataram seu pai e outros líderes militares. O jornal The New York Times, citando altos funcionários iranianos, relatou que Khamenei passou por três cirurgias na perna e sofrera queimaduras graves no rosto e nos lábios, o que dificultaria sua fala.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA têm indícios de que Khamenei está vivo, mas questionou sua legitimidade no poder.

'Estar vivo e estar no poder são duas questões diferentes', disse Rubio em entrevista à Fox News. Embora sua condição física seja motivo de preocupação, fontes não identificadas da Reuters afirmam que Khamenei está participando de reuniões por videoconferência e envolvido em decisões estratégicas, incluindo a guerra e possíveis negociações com Washington. Especialistas sugerem que o regime iraniano não depende exclusivamente de sua figura, mas de um sistema institucionalizado de poder.

Enquanto a comunidade internacional monitora a situação, a Rússia reafirma seu apoio ao Irã, reforçando sua posição como aliado estratégico na região. A ausência pública de Khamenei, no entanto, continua a alimentar dúvidas sobre sua capacidade de liderança em um momento crítico para o país





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vladimir Putin Mojtaba Khamenei Irã Rússia Guerra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministro das Relações Exteriores do Irã chega à Rússia para encontro com PutinAbbas Araqchi esteve em Omã e em Islamabad, onde negociações com os EUA estavam programadas para ocorrer, mas presidente Donald Trump descartou envio de diplomatas

Read more »

Trump diz que Irã pode entrar em contato para negociações; ministro iraniano busca apoio na RússiaO presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o Irã pode iniciar contato se desejar negociar o fim do conflito. Paralelamente, o ministro das Relações Exteriores iraniano busca apoio do presidente russo Vladimir Putin. As negociações de paz estagnaram, impactando os preços do petróleo e os mercados financeiros.

Read more »

Antes de reunião com Putin, chanceler do Irã culpa EUA por fracasso das negociações de pazAbbas Araghchi viaja à Rússia, principal aliada de Teerã, em meio a suspense sobre novas tratativas com governo Trump no Paquistão

Read more »

Putin diz que recebeu mensagem do líder supremo do IrãPresidente da Rússia também afirmou que Moscou fará tudo o que estiver ao seu alcance para atender ao interesse do Irã e para que a paz seja alcançada.

Read more »

Putin recebe chanceler e promete apoio ao IrãPresidente russo se ofereceu para mediar conversas e disse esperar que o povo iraniano supere o que descreveu como um “período difícil”

Read more »

Putin promete apoio ao Irã em conversas com chanceler iraniano na RússiaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »