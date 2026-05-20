Putin e Xi Jinping celebram parceria e cooperação estratégica na China

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, celebraram a parceria e a cooperação estratégica durante uma visita à China, onde o líder chinês elogiou a relação entre as duas nações, destacando a 'aprofundamento da confiança política mútua e a cooperação estratégica' e a 'fase envolvendo mais progresso e rápido desenvolvimento'. Um dos assuntos centrais da visita é a construção do gasoduto Força da Sibéria 2, projeto bilionário planejado para ampliar o envio de gás natural russo ao mercado chinês.

O presidente russo, Vladimir Putin , afirmou que os países são um 'exemplo de parceria genuinamente abrangente e cooperação estratégica', após uma visita à China , onde o líder chinês, Xi Jinping , elogiou a relação entre as duas nações, destacando a 'aprofundamento da confiança política mútua e a cooperação estratégica' e a 'fase envolvendo mais progresso e rápido desenvolvimento'.

Um dos assuntos centrais da visita é a construção do gasoduto Força da Sibéria 2, projeto bilionário planejado para ampliar o envio de gás natural russo ao mercado chinês. Além disso, os líderes devem assinar acordos econômicos recíprocos. A mídia estatal chinesa ainda citou duas declarações conjuntas, sendo uma para fortalecer a parceria abrangente e a interação estratégica entre os países, e a outra sobre o surgimento de um mundo multipolar e um novo tipo de relações internacionais.

Putin convidou Xi para ir à Rússia no próximo ano, dizendo que a relação entre Pequim e Moscou está 'ajudando a estabilidade global'. A última vez que o líder chinês esteve na Rússia foi em 2025, quando participou da celebração do Dia da Vitória russa sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial





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