Putin diz que conflito ukrânico terá fim em breve e prefere dialogar com Gerhard Schroeder, Trump diz que comemorações são iguais para Rússia e Ucrânia

📆5/9/2026 8:15 PM
📰CNNBrasil
O presidente russo, Vladimir Putin, disse que acredita que o conflito na Ucrânia está chegando ao fim e que sua preferência para um diálogo com os europeus seria o ex-chancele Gerhard Schroeder.

O presidente russo, Vladimir Putin , declarou neste sábado que acredita que o conflito na Ucrânia está chegando ao fim. Perguntado se estaria disposto a dialogar com os europeus, ele disse que a figura de sua preferência seria o ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder .

Putin também afirmou que só se reunirá com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quando um acordo de paz duradouro for firmado. O líder russo agradeceu aos Estados Unidos por facilitar as conversas com Kiev, mas deixou claro que o assunto só diz 'interesse à Rússia e à Ucrânia'. As palavras acontecem em meio a um cessar-fogo de três dias entre Kiev e Moscou, anunciado pelos Estados Unidos.

A trégua coincide com as comemorações do Dia da Vitória, que marca o aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

'A celebração na Rússia é pelo Dia da Vitória, mas o mesmo ocorre na Ucrânia, pois ambos os países tiveram um papel importante na Segunda Guerra Mundial', escreveu Trump na rede social Truth Social.

