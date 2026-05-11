Puma Rodríguez, Claudio Spinelli e Renato Gaúcho após a vitória do Cruz-Maltino

O lateral-direito Puma Rodríguez destacou a importância do time voltar a terminar uma partida sem sofrer gols, enquanto o Cruz-Maltino conseguiu os três pontos sem ser vazado no Campeonato Brasileiro. O uruguaio também falou sobre a jogada do gol da vitória vascaína e revelou que o lance é treinado pela equipe no dia a dia. O atacante Claudio Spinelli valorizou a disputa por espaço dentro do elenco cruz-maltino, destacando a importância da competição interna para o crescimento do elenco. Além disso, o argentino também comentou sua adaptação ao futebol brasileiro e sua confiança no clube.

O lateral-direito Puma Rodríguez destacou a importância do time voltar a terminar uma partida sem sofrer gols, enquanto o Cruz-Maltino conseguiu os três pontos sem ser vazado no Campeonato Brasileiro .

O uruguaio também falou sobre a jogada do gol da vitória vascaína e revelou que o lance é treinado pela equipe no dia a dia. O atacante Claudio Spinelli valorizou a disputa por espaço dentro do elenco cruz-maltino, destacando a importância da competição interna para o crescimento do elenco.

Além disso, o argentino também comentou sua adaptação ao futebol brasileiro e sua confiança no clube





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