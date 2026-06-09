Pulseira inteligente monitora sono dos jogadores da Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo

Tecnologia discreta utilizada por atletas de elite ajuda a otimizar recuperação física e descanso durante a preparação para o Mundial, com monitoramento contínuo de indicadores fisiológicos e do sono.

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo vai muito além dos treinamentos intensos em campo, das sessões de academia e das reuniões táticas lideradas por Carlo Ancelotti.

Nos bastidores, uma tecnologia discreta, mas cada vez mais presente no esporte de alto rendimento, passou a fazer parte da rotina dos jogadores: a pulseira inteligente. Diferentemente dos relógios tradicionais, esse dispositivo não possui tela e não exibe notificações. Sua função é exclusivamente monitorar continuamente indicadores fisiológicos como frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, temperatura corporal e níveis de oxigenação sanguínea.

O acessório foi distribuído aos atletas durante a última Data Fifa, realizada nos Estados Unidos antes dos amistosos contra França e Croácia, e desde então tornou-se comum vê-los utilizando-o nos momentos de concentração e descanso. A tecnologia é amplamente adotada por atletas de elite ao redor do mundo, incluindo nomes como Cristiano Ronaldo e o quarterback Patrick Mahomes.

A pulseira registra todas as fases do sono noturno, identificando o tempo em sono leve, profundo e REM, estágio crucial para a recuperação cognitiva e consolidação da memória. Com base nos dados coletados, o sistema calcula a eficiência do sono e indica se o atleta atingiu o nível de recuperação necessário para suportar as exigências físicas do dia seguinte.

Outra funcionalidade relevante é o planejador de sono, que sugere horários ideais para dormir e acordar de acordo com o desgaste acumulado. A ferramenta também oferece alarmes inteligentes que despertam o usuário por meio de vibrações suaves no momento programado ou quando o corpo já alcançou a recuperação desejada. Além dos dados fisiológicos, os atletas podem registrar hábitos diários como consumo de cafeína, níveis de estresse e horários das refeições em um diário digital.

Com o tempo, o sistema cruza essas informações e identifica padrões que favorecem ou prejudicam a recuperação. Essa tecnologia não substitui o trabalho dos médicos, fisiologistas e preparadores físicos da Seleção Brasileira. Em vez disso, atua como uma fonte complementar de dados para a comissão técnica e o departamento de saúde. Em uma competição curta e intensa como a Copa do Mundo, na qual o intervalo entre partidas é reduzido, cada detalhe pode fazer diferença dentro de campo.

O monitoramento do sono deixou de ser apenas uma preocupação médica para integrar a estratégia esportiva. Se durante décadas a preparação se concentrava exclusivamente nos gramados, hoje ela também passa pelo quarto dos jogadores. E é justamente nas horas de descanso que a Seleção busca ganhar uma vantagem imperceptível, mas cada vez mais valorizada no futebol de alto rendimento. Afinal, em um Mundial decidido nos detalhes, dormir bem pode ser parte essencial do caminho para a vitória





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