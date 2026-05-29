Publicitário é morto a tiros durante assalto em São Paulo após entregar celular que não era iPhone

Gabriel Souza Bueno, de 25 anos, foi assassinado no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, durante um assalto mesmo após entregar seus pertences, incluindo um celular que não era da marca iPhone, o que teria motivado os disparos. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio.

Gabriel Souza Bueno, um publicitário de 25 anos, foi assassinado durante um assalto na noite de quarta-feira no Jardim do Colégio, bairro do Capão Redondo , na Zona Sul de São Paulo .

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como latrocínio - roubo seguido de morte. De acordo com informações policiais, Gabriel e sua esposa, de 24 anos, trafegavam de motocicleta quando foram interceptados por dois homens armados em outra moto. Durante a abordagem, o casal entregou todos os pertences solicitados, incluindo a própria motocicleta, os aparelhos celulares e as alianças.

No entanto, um dos assaltantes teria se irritado ao perceber que o celular fornecido por Gabriel não era um iPhone e, em seguida, disparou contra ele. A vítima foi socorrida por policiais militares e conduzida ao Hospital do M'Boi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A perícia foi acionada e o crime foi registrado no 47º DP (Capão Redondo), que conduz as investigações.

Marcas de tiros foram registradas em diversos pontos da região, como veículos, estabelecimentos comerciais e paredes, evidenciando a violência do ocorrido. A fatalidade gerou comoção e reforça os debates sobre a violência urbana e a segurança no município de São Paulo. O caso ilustra a extrema perigosidade de assaltos em áreas periféricas da capital, onde a abordagem violenta por pequenas diferenças percebidas pelos criminosos pode levar a desfechos trágicos.

A polícia busca identificar e prender os responsáveis, que fugiram do local após o disparo. A morte de Gabriel, um jovem profissional no início da carreira, deixa profundos impactos em sua família e comunidade. A crueldade do ato, motivado por um objeto de valor - no caso, a marca do telefone - escancara a banalização da vida em contextos de criminalidade. Paralelamente, a ocorrência eleva a preocupação com a segurança de motociclistas na cidade, grupo vulnerável a esse tipo decrime.

As investigações continuam com o objetivo de esclarecer todos os detalhes e levar os autores à Justiça, enquanto a sociedade civil reflete sobre medidas de prevenção e políticas públicas de proteção





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