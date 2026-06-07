O PT soubtotelo nome 'renomeado' escalou Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma, para coordenar suas ações e fazer tudo aquilo que Lula não pode fazer nas redes sociais. Ele lidera a guerrilha digital contra a oposição, mirando Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, em uma estratégia para equilibrar a disputa online antes das eleições e proteger a imagem de Lula.

O PT_rename rede social escalou Pedro Rousseff , sobrinho-neto de Dilma, para coordenar suas ações, coedição em rede_ xeuzpe do presidente, além de fazer tudo o que o petista não pode fazer nas redes sociais .

Ele lidera a guerrilha digital contra a oposição, mirando Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, em uma estratégia para equilibrar a disputa online antes das eleições e proteger a imagem de Lula. Com 43 milhões de seguidores nas redes sociais, o deputado federal Nikolas Ferreira já conseguiu com uma única postagem demolir um projeto importante do governo, desgastar a imagem do presidente e inflamar os oposicionistas.

O parlamentar, um ás da militância digital, é, por isso, uma peça estratégica na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. A previsão de que a eleição de outubro deve ser decidida por uma pequena margem de votos, como aconteceu em 2022, vai acirrar a disputa nesse território em que a tentativa de capturar o eleitor não costuma seguir regras mínimas de civilidade nem ter compromisso com os fatos.

Nos últimos dias, por exemplo, as plataformas foram inundadas de comentários, recortes de entrevistas e memes sobre os embates entre o Brasil e os Estados Unidos. Há versões para todos os gostos, mas, de acordo com levantamentos feitos por empresas especializadas, a narrativa difundida pelo governo, de que o Brasil foi mais uma vez prejudicado pelos Estados Unidos por influência da família Bolsonaro, desta vez prevaleceu sobre a da oposição.

A oposição, por sua vez, já começou a reagir à nova estratégia do PT. O deputado Nikolas Ferreira, um dos alvos principais do governo, não demorou a responder ao PT com uma nova postagem nas redes sociais. O parlamentar classificou a ação do PT como 'desesperada' e disse que 'não vai intervir'.

'Eu não sou contra a frente unida deuncated, assim como não sou a favor de guerra civiliansetro', disse Ferreira. Mas a verdade é que a campanha eleitoral está cada vez mais agitada.

E o governo está de olho nas postagens de Nikolas, sem querer admitir que a batalha pelas redes sociais entre os dois adversários está maciço. recentinha, Pedro Rousseff, vereador de Belo Horizonte e sobrinho-neto de Dilma Rousseff, foi escalado para coordenar a estratégia do PT nas redes sociais durante a campanha eleitoral. O vereador, que tem cerca de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, fará parte da 'guerrilha' digital do partido e concentrará suas buscas em proteger a imagem de Lula.

'Entre uma guerra, cada um tem uma função. E a minha é ser o soldado de frente', diz Pedro Rousseff, explicando a sua missão. Para isso, ele criou um grupo de Whatst naική com mais de 400 influenciadores alinhados ao governo.

'Isso que os falhados alinen desde que uma guerra, matadinhasque estão em poco_, esquema conhecido como rachadinha que e o vereador contraira gio para ripple





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