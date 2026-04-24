PT priorizará reforma do Judiciário e política no próximo Congresso

Edinho Silva, presidente do PT, detalhou as prioridades do partido para o próximo Congresso, incluindo a reforma do Judiciário, a revisão do sistema político e a confirmação da pré-candidatura de Lula em 2026. Ele também minimizou preocupações sobre a saúde do presidente.

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva , delineou as prioridades estratégicas para o próximo Congresso da legenda em uma entrevista exclusiva ao SBT News nesta sexta-feira (24).

O fortalecimento das instituições democráticas e uma revisão abrangente do sistema político figuram como os pilares centrais da agenda petista. Edinho Silva enfatizou que o partido está profundamente engajado em um debate crucial sobre a reforma do Poder Judiciário, reconhecendo que o tema suscita discussões internas, mas ressaltando que o objetivo primordial é aproximar a Justiça da sociedade civil, tornando-a mais acessível e responsiva às necessidades da população.

A proposta petista, segundo o dirigente, busca fortalecer a democracia, em contraposição às críticas da oposição, que, na visão de Edinho, visam enfraquecer e desgastar o Judiciário. Ele alertou que um Judiciário fragilizado abre caminho para o autoritarismo, defendendo a necessidade de um sistema judicial robusto e independente como garantia dos direitos e liberdades fundamentais.

A preocupação central é diminuir a distância existente entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e a sociedade civil, promovendo uma maior transparência e participação cidadã no processo de justiça. Além da reforma do Judiciário, Edinho Silva destacou a urgência de uma reforma política que aborde de forma contundente o modelo atual de emendas parlamentares.

Ele argumentou que o volume expressivo de recursos, na ordem de R$ 60 bilhões, executado pelo Congresso Nacional através de emendas parlamentares, descaracteriza o sistema presidencialista de governo. Essa prática, na avaliação do presidente do PT, retira do presidente da República, eleito diretamente pela maioria da população, a capacidade de implementar as políticas públicas que foram escolhidas pelos eleitores.

Edinho Silva criticou a falta de transparência e o potencial de influência política das emendas parlamentares, defendendo um sistema mais equilibrado que garanta ao Poder Executivo a capacidade de conduzir a agenda governamental de acordo com as prioridades estabelecidas no plano de governo. A reforma política, portanto, é vista como um elemento fundamental para fortalecer a governabilidade e a efetividade das políticas públicas.

O dirigente ressaltou a importância de um debate amplo e aprofundado sobre o tema, envolvendo a sociedade civil, os partidos políticos e os especialistas em direito constitucional, a fim de construir um modelo mais justo e representativo. Em relação à saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passou por procedimentos médicos nesta sexta-feira – a remoção de uma mancha na pele e uma intervenção na mão – Edinho Silva minimizou as preocupações, afirmando que não há motivo para alarme.

Ele descreveu a saúde do presidente como 'excelente', destacando que Lula está melhor hoje do que quando tinha 50 anos. Edinho Silva enfatizou o ânimo, a disposição e a rotina regular de atividades físicas do presidente, demonstrando confiança em sua plena recuperação. Quanto ao cenário eleitoral de 2026, o presidente do PT descartou veementemente qualquer discussão sobre um 'plano B' para a sucessão presidencial.

Ele afirmou que a candidatura de Lula é um consenso absoluto dentro do partido, considerando-o o maior líder do mundo democrático e a figura mais capaz de derrotar a ultradireita. Edinho Silva ressaltou que Lula valoriza o funcionamento partidário e que a decisão de apoiá-lo como candidato já está consolidada no PT, demonstrando a união e a confiança da legenda em sua liderança





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