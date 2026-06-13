PT pede investigação sobre possível caixa 2 na campanha de Flávio Bolsonaro com verba da 'Dark Horse'

O Partido dos Trabalhadores solicitou à Polícia Federal e ao STF que investiguem se o orçamento da empresa 'Dark Horse' foi utilizado como caixa 2 na campanha de Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, Flávio comenta sobre a saúde do pai, Jair Bolsonaro, e sua recuperação.

O Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou um requerimento à Polícia Federal (PF) e ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) solicitando a abertura de uma investigação sobre a possibilidade de que o orçamento da empresa ' Dark Horse ' tenha sido desviado para se tornar caixa 2 da campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro .

A denúncia, protocolada na última semana, alega que recursos da empresa, que atua no setor de tecnologia, podem ter sido utilizados de forma irregular para financiar a candidatura de Flávio, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o PT, há indícios de que os valores não foram declarados à Justiça Eleitoral, configurando crime de caixa dois. O partido pede que as autoridades investiguem a origem dos recursos e o destino final do dinheiro, além de possíveis ligações com outros políticos.

Enquanto isso, Flávio Bolsonaro usou suas redes sociais para comentar sobre a saúde de seu pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. Em uma postagem, Flávio afirmou que o ex-presidente está bem e firme, agradecendo as orações dos apoiadores.

Ele também lamentou não poder assistir ao jogo do Brasil na Copa do Mundo ao lado do pai, mas disse que ambos estão confiantes na vitória da seleção. Jair Bolsonaro obteve o direito à prisão domiciliar humanitária em março, após ser internado por broncopneumonia bilateral, e passou por uma cirurgia no ombro direito em maio, mas já se recupera em casa. A investigação solicitada pelo PT ocorre em um momento de forte polarização política no Brasil.

A empresa 'Dark Horse' tem sido alvo de suspeitas de irregularidades em contratos públicos, e a possível ligação com a campanha de Flávio Bolsonaro pode agravar a situação jurídica da família Bolsonaro. Especialistas apontam que, caso seja comprovado o desvio de recursos, Flávio pode enfrentar acusações de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. O STF e a PF ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o pedido, mas a expectativa é que o caso seja analisado nos próximos dias.

Enquanto isso, Flávio segue com sua pré-candidatura à Presidência, defendendo a inocência da família e criticando o que chama de perseguição política





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