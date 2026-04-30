PT Mantém Articulação com Pacheco para Governo de Minas Apesar de Derrota no STF

O PT confirma que a aliança com Rodrigo Pacheco (PSB) para a disputa ao governo de Minas Gerais continua em andamento, mesmo após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF. O partido acredita que o episódio no Senado não impactará as negociações eleitorais e vê em Pacheco um potencial articulador para reunir forças e promover mudanças no estado.

A articulação para a candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas Gerais , em uma chapa que incluiria o Partido dos Trabalhadores (PT), permanece em curso, conforme declarado por Eden Valadares , secretário nacional de comunicação do PT, em entrevista ao SBT News.

Apesar das recentes controvérsias e suspeitas que pairam sobre o ex-presidente do Senado, o PT avalia que as negociações eleitorais não sofrerão um impacto significativo. A estratégia petista visa a construção de uma aliança sólida com o PSB, buscando capitalizar o potencial de Pacheco para fortalecer a candidatura em Minas Gerais. Valadares enfatizou a continuidade do diálogo, expressando a intenção do PT de não retroceder nas tratativas já iniciadas.

A declaração foi proferida durante participação no programa PodNews, com exibição prevista para este domingo. Apesar da derrota sofrida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na votação da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), o PT acredita que o episódio não deve comprometer as perspectivas eleitorais em Minas Gerais. A avaliação interna do partido é de que os acontecimentos no Congresso Nacional são distintos da dinâmica eleitoral estadual.

O foco, portanto, permanece na possibilidade de romper com o atual governo estadual, que o PT considera responsável por um período de instabilidade e falta de planejamento. Valadares ressaltou a importância de uma união de forças para promover uma mudança positiva em Minas Gerais, visando restaurar a credibilidade, a estabilidade e o planejamento estratégico no estado.

A estratégia do PT se baseia na premissa de que Pacheco pode ser um elemento chave para agregar diferentes segmentos da sociedade mineira em torno de um projeto comum. O PT reconhece a necessidade de ampliar sua base de apoio em Minas Gerais, buscando alianças estratégicas que permitam a construção de uma frente ampla capaz de desafiar o status quo.

A candidatura de Pacheco, nesse contexto, é vista como uma oportunidade de atrair eleitores de diferentes espectros políticos, consolidando uma alternativa ao governo atual. Valadares destacou o papel fundamental que o PT pode desempenhar na articulação de diversos setores da sociedade mineira, promovendo um debate construtivo sobre os desafios e as oportunidades do estado. A expectativa é que, com uma aliança fortalecida, o PT possa apresentar um projeto consistente e capaz de responder às demandas da população mineira.

A articulação com o PSB e com Pacheco representa, portanto, um passo importante na estratégia do PT de reconquistar o governo de Minas Gerais e implementar políticas que promovam o desenvolvimento social e econômico do estado. A confiança na viabilidade da aliança, mesmo diante das adversidades, demonstra o compromisso do PT em buscar soluções pragmáticas e eficazes para os problemas de Minas Gerais.

A continuidade das negociações e a formalização da aliança são consideradas prioridades para o partido, que aposta no potencial de Pacheco para liderar um projeto de transformação no estado





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