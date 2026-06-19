Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

PT manifesta confiança em Jaques Wagner após operação da PF, mas reservas internas persistem

Política News

PT manifesta confiança em Jaques Wagner após operação da PF, mas reservas internas persistem
PTJaques WagnerPolícia Federal
📆6/19/2026 1:47 AM
📰CNNBrasil
95 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 97%

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o senador Jaques Wagner conta com a confiança do partido e terá sua inocência comprovada, após operação da PF relacionada ao Banco Master. Apesar do apoio público, conversas reservadas revelam desconfiança e tensão interna, com líderes distinguindo entre defesa partidária e situações pessoais. Wagner recebeu uma sobrevida ao não ser afastado imediatamente, aguardando-se o desenrolar das investigações.

Edinho Silva , presidente nacional do PT, declarou nesta quinta-feira (18) que o senador Jaques Wagner (PT-BA) é depositário de toda a confiança do partido e que terá sua inocência comprovada.

A declaração veio após a PF (Polícia Federal) deflagrar uma operação que teve Wagner como alvo, no contexto das investigações relacionadas ao Banco Master. Além de Lula, outros petistas também teriam feito o mesmo questionamento, sob reserva. Publicamente, figuras como o ministro Dario Durigan saíram em defesa do senador, mas as conversas reservadas revelavam desconfiança acentuada.

Uma figura descrita como muito próxima de Lula relatou a Clarissa Oliveira que o clima de tensão em torno de Wagner já havia se instalado anteriormente, após especulações sobre supostos. Desde aquela história sobre a nora dele já havia um clima meio tenso dentro do partido por conta dessa história. E agora realmente o quadro parece um pouco mais complicado, teria dito esse interlocutor.

Um líder importante dentro do PT teria feito uma distinção clara ao comentar o caso com a jornalista. Segundo esse interlocutor, ninguém vai acusar Jaques Wagner antes da hora e todos darão a ele espaço para se defender.

No entanto, o mesmo líder teria dito: Uma coisa é um líder do PT ou um dirigente do partido se ver envolvido em alguma grande polêmica, algum grande escândalo, quando ele está representando um projeto partidário e está fazendo o nosso projeto. Outra coisa é. Se o caso for este, eu me sinto totalmente desobrigado de fazer qualquer defesa de Jaques Wagner, pouco importa a história dele dentro do PT.

Contudo, uma conclusão concreta emerge da situação: ao não ser afastado imediatamente após a conversa com Lula, Wagner recebeu uma sobrevida. A avaliação é de que houve uma decisão de aguardar o avanço das investigações antes de qualquer medida mais drástica. são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo d

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

PT Jaques Wagner Polícia Federal Banco Master Operação Lula Edinho Silva

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jaques Wagner fez vídeo antes de operação rebatendo acusações sobre Master | BlogsJaques Wagner fez vídeo antes de operação rebatendo acusações sobre Master | BlogsPT tenta desvincular escândalo do partido
Read more »

Durigan diz que Jaques Wagner prestará esclarecimentos após operação sobre MasterDurigan diz que Jaques Wagner prestará esclarecimentos após operação sobre MasterO ‌ministro da Fazenda, Dario Durigan, ​afirmou nesta quinta-feira ​que o líder do governo ⁠no ...
Read more »

Durigan diz que Jaques Wagner prestará esclarecimentos após operação sobre MasterDurigan diz que Jaques Wagner prestará esclarecimentos após operação sobre MasterO ‌ministro da Fazenda, Dario Durigan, ​afirmou nesta quinta-feira, 18, ​que o líder do governo ⁠no Senado, Jaques ‌Wagner (PT-BA), prestará esclarecimentos à Justiça ‌após notícia ‌de busca e ⁠apreensão cumprida pela Polícia Federal no âmbito de uma nova fase da ‌operação Compliance Zero, ‌sobre o ⁠Banco ⁠Master.
Read more »

Jaques Wagner vai conseguir 'se explicar', afirma ministro da Fazenda | BrasilJaques Wagner vai conseguir 'se explicar', afirma ministro da Fazenda | BrasilDurigan diz que confia no líder do governo, alvo de operação que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master
Read more »



Render Time: 2026-06-19 04:47:18