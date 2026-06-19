PT manifesta confiança em Jaques Wagner após operação da PF, mas reservas internas persistem

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o senador Jaques Wagner conta com a confiança do partido e terá sua inocência comprovada, após operação da PF relacionada ao Banco Master. Apesar do apoio público, conversas reservadas revelam desconfiança e tensão interna, com líderes distinguindo entre defesa partidária e situações pessoais. Wagner recebeu uma sobrevida ao não ser afastado imediatamente, aguardando-se o desenrolar das investigações.
Edinho Silva , presidente nacional do PT, declarou nesta quinta-feira (18) que o senador Jaques Wagner (PT-BA) é depositário de toda a confiança do partido e que terá sua inocência comprovada.
A declaração veio após a PF (Polícia Federal) deflagrar uma operação que teve Wagner como alvo, no contexto das investigações relacionadas ao Banco Master. Além de Lula, outros petistas também teriam feito o mesmo questionamento, sob reserva. Publicamente, figuras como o ministro Dario Durigan saíram em defesa do senador, mas as conversas reservadas revelavam desconfiança acentuada.
Uma figura descrita como muito próxima de Lula relatou a Clarissa Oliveira que o clima de tensão em torno de Wagner já havia se instalado anteriormente, após especulações sobre supostos. Desde aquela história sobre a nora dele já havia um clima meio tenso dentro do partido por conta dessa história. E agora realmente o quadro parece um pouco mais complicado, teria dito esse interlocutor.
Um líder importante dentro do PT teria feito uma distinção clara ao comentar o caso com a jornalista. Segundo esse interlocutor, ninguém vai acusar Jaques Wagner antes da hora e todos darão a ele espaço para se defender.
No entanto, o mesmo líder teria dito: Uma coisa é um líder do PT ou um dirigente do partido se ver envolvido em alguma grande polêmica, algum grande escândalo, quando ele está representando um projeto partidário e está fazendo o nosso projeto. Outra coisa é. Se o caso for este, eu me sinto totalmente desobrigado de fazer qualquer defesa de Jaques Wagner, pouco importa a história dele dentro do PT.
Contudo, uma conclusão concreta emerge da situação: ao não ser afastado imediatamente após a conversa com Lula, Wagner recebeu uma sobrevida. A avaliação é de que houve uma decisão de aguardar o avanço das investigações antes de qualquer medida mais drástica. são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo d
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