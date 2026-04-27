PT Lança Vídeo Ligando Bolsonaro ao Escândalo do Banco Master

O Partido dos Trabalhadores divulgou um vídeo que associa a família Bolsonaro ao escândalo do Banco Master, intensificando o debate eleitoral e a disputa por narrativas sobre corrupção. A estratégia visa desconstruir a imagem de Flávio Bolsonaro, que aparece em algumas pesquisas à frente de Lula.

O Partido dos Trabalhadores (PT), liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lançou uma forte ofensiva midiática ao divulgar um vídeo que estabelece conexões diretas entre a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal - PL) e o escândalo financeiro envolvendo o Banco Master .

A divulgação estratégica da peça ocorreu primeiramente durante o Congresso Nacional do PT, realizado no fim de semana, e está programada para uma ampla veiculação nas diversas plataformas de redes sociais, buscando maximizar seu alcance e impacto. A produção, batizada de “BolsoMaster” pelo partido, ressalta a figura de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, como o principal financiador das campanhas eleitorais de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos) no ano de 2022.

A escolha de destacar essa contribuição financeira visa a questionar a origem dos recursos e a levantar suspeitas sobre possíveis irregularidades. A divulgação do vídeo marca o início de uma estratégia eleitoral cuidadosamente planejada pelo PT, com o objetivo central de desconstruir a imagem pública de Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente.

As motivações para essa ação se baseiam em recentes pesquisas eleitorais que indicam uma crescente preferência por Flávio Bolsonaro em relação a Lula em algumas simulações para as eleições deste ano. Diante desse cenário, o PT busca reverter essa tendência, expondo supostas ligações do primogênito Bolsonaro com o escândalo do Banco Master e, assim, minar sua credibilidade perante o eleitorado.

Em resposta à divulgação da peça, Flávio Bolsonaro criticou veementemente o conteúdo, argumentando que o vídeo representa uma tentativa de desviar a atenção de um encontro ocorrido em dezembro de 2024 entre Lula e Daniel Vorcaro. Esse encontro, segundo Flávio, não foi incluído na agenda oficial do presidente Lula, levantando questionamentos sobre a transparência da reunião.

Além de Lula, Gabriel Galípolo, à época indicado para a presidência do Banco Central, também participou do encontro, o que intensifica as críticas de Flávio Bolsonaro. Ele declarou à CNN: “Mentira tem perna curta e nove dedos. Quem se encontrou com Daniel Vorcaro no escurinho do Palácio do Alvorada foi o Lula, e não o Bolsonaro. O Pix é do Bolsonaro e o Master é do Lula”.

A reação ao vídeo não se limitou a Flávio Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, também se manifestou, classificando o conteúdo como uma “grande piada” e questionando a postura do PT em relação à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o escândalo do Banco Master.

Costa Neto ressaltou que os senadores do PT não estão assinando a solicitação para a criação da CPI, levantando dúvidas sobre o real interesse do partido em apurar as denúncias. É importante ressaltar que o escândalo do Banco Master envolve políticos de diferentes espectros ideológicos, abrangendo a direita, o centro e a esquerda.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal demonstraram que as conexões com o esquema financeiro não se restringiram a um único grupo partidário, indicando a amplitude e a complexidade do caso. O tema do Banco Master, portanto, emergiu como um ponto central no debate eleitoral, com potencial para ser explorado tanto por Lula quanto por Flávio Bolsonaro, cada um buscando utilizar a narrativa de combate à corrupção para desgastar o adversário político.

A disputa eleitoral se intensifica, com ambos os lados utilizando estratégias de ataque e defesa para conquistar o apoio do eleitorado e alcançar a vitória nas urnas. A polarização política e a desconfiança em relação aos políticos são elementos que contribuem para a complexidade do cenário eleitoral, tornando a campanha ainda mais acirrada e imprevisível. A busca por transparência e a cobrança por responsabilidade são demandas crescentes da sociedade, que espera que os políticos atuem com ética e integridade





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