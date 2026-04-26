O Partido dos Trabalhadores aprovou por unanimidade o manifesto que guiará suas ações nas eleições de outubro, defendendo a reforma do Poder Judiciário, a alteração do modelo orçamentário e a aproximação com novos segmentos da sociedade.
O Partido dos Trabalhadores (PT) consolidou sua estratégia para as eleições de outubro com a aprovação unânime do texto do manifesto que norteará suas ações.
O documento delineia um conjunto de propostas e diretrizes, com destaque para a defesa de uma reforma abrangente do Poder Judiciário, visando aprimorar a eficiência, a transparência e a representatividade do sistema. Paralelamente, o manifesto propõe uma alteração no modelo de execução orçamentária, fortalecendo o papel das emendas parlamentares como instrumento de direcionamento de recursos para áreas prioritárias e demandas específicas da população.
A discussão interna, segundo a liderança partidária, tem se mostrado produtiva e alinhada com as expectativas de renovação e progresso. A conjuntura política e econômica nacional e internacional permeia as discussões do PT. O vice-presidente do partido ressaltou a importância de acompanhar os avanços tecnológicos, que podem alterar a dinâmica das relações de trabalho e exigir adaptações nas políticas públicas.
Embora reconheça a tendência de superação de modelos tradicionais, como a jornada de trabalho 6x1, ele enfatiza a necessidade de considerar as particularidades de cada setor e garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores. Em um contexto global marcado por tensões geopolíticas e desafios climáticos, o PT busca fortalecer sua posição como alternativa de governo, defendendo a soberania nacional, a justiça social e a sustentabilidade ambiental.
A recente declaração do presidente americano sobre um indivíduo, Cole Tomas Allen, e as preocupações expressas por sua família às autoridades policiais, servem como um lembrete da importância da segurança e da estabilidade social, temas que também são abordados no manifesto do partido. Além das questões políticas e econômicas, o PT demonstra preocupação com as transformações sociais e demográficas em curso no país.
O presidente do partido defende a necessidade de ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade, especialmente a juventude evangélica, os moradores da periferia e a nova classe trabalhadora, composta por profissionais como motoristas de aplicativos e entregadores por moto. Essa estratégia visa fortalecer a base de apoio do partido e construir uma plataforma política mais inclusiva e representativa.
O ministro Haddad, por sua vez, enfatiza que o PT não pode se contentar apenas com a reconstrução do país após os anos de crise, mas deve se mobilizar para garantir a reeleição do presidente Lula e aprofundar as mudanças estruturais necessárias para o desenvolvimento nacional. A alta do ouro, o aumento da taxa Selic e o endividamento recorde da população impulsionam o penhor de joias, um reflexo da difícil situação econômica enfrentada por muitos brasileiros.
Em outro cenário, a cidade colombiana onde faleceu Simón Bolívar e próxima ao local de nascimento de Gabriel García Márquez, paradoxalmente, se torna um símbolo da contradição global na era da emergência climática, evidenciando a urgência de ações concretas para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Paralelamente, a escalada de tensões no Oriente Médio, com ataques repetidos do exército israelense no Líbano, mesmo após a entrada em vigor da trégua, demonstra a fragilidade da paz e a necessidade de soluções diplomáticas para os conflitos regionais
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