O PT decide apostar em candidatura própria em Minas Gerais após Pacheco confirmar desistência do governo. O partido está em discussão a importância do PT protagonizar outra história e quer chegar à convenção do partido em julho com um nome do PT para encabeçar a chapa.

O PT decide apostar em candidatura própria em Minas Gerais após Pacheco confirmar desistência do governo. O partido não descarta formar alianças com outros partidos e está em discussão a importância do PT protagonizar outra história.

A presidente do PT em Minas Gerais, Leninha, disse que o partido continua o diálogo com candidaturas de outras legendas, mas quer chegar à convenção do partido em julho com um nome do PT para encabeçar a chapa. Entre os nomes em avaliação dentro do partido estão a ex-reitora da UFMG, Sandra Goulart, e o deputado federal Reginaldo Lopes.

A ala do partido que defendia o nome da ex-prefeita de Contagem Marília Campos para concorrer ao governo confirmou que ela será candidata ao Senado. O deputado federal Rogério Correia, outro nome que era ventilado para o governo de Minas Gerais, deve concorrer à reeleição.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse que o partido começou a discutir a tática eleitoral com partidos aliados e com a direção do PT de Minas Gerais após Pacheco confirmar que não concorrerá ao governo de Minas Gerais. Edinho disse que valoriza muito o diálogo com o diretório do PT em Minas Gerais e que o partido quer ouvir à exaustão o que pensa o PT de Minas Gerais.

A Executiva estadual do partido afirmou em resolução distribuída aos militantes que é inadmissível que a legenda esteja esperando por nomes externos para encabeçar o palanque local do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente nacional do PT disse que continuará conversando com outras legendas e que o partido tem até julho para deliberar sobre uma chapa





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