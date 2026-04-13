PT Busca Aliança com o PSDB em São Paulo: Estratégia de Haddad Mira Ampliar Apoios

O PT tenta atrair o PSDB para a chapa de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, visando construir uma frente ampla e consolidar apoios para a candidatura. A movimentação política busca capitalizar a experiência e o peso político de lideranças do PSDB, em um cenário eleitoral cada vez mais disputado.

Após a bem-sucedida estratégia de atrair Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo , para a vice-presidência na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores (PT) volta seus olhos para o estado de São Paulo , buscando uma aliança com o Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB ) para apoiar a candidatura de Fernando Haddad ao governo estadual.

A informação foi confirmada por integrantes da direção nacional do PSDB, que revelaram as tentativas de diálogo dos petistas com Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André e pré-candidato tucano ao governo paulista. Paralelamente, lideranças do PT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sondaram o partido sobre a possibilidade de filiação da ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, figura importante no cenário político nacional. No entanto, as negociações não avançaram, e Tebet optou por trocar o MDB pelo PSB para disputar uma vaga no Senado por São Paulo, frustrando as expectativas de uma união partidária maior. A estratégia do PT em São Paulo reflete uma busca por ampliar o espectro político da candidatura de Haddad, visando construir uma frente ampla que una forças de diferentes matizes ideológicas em prol do projeto. A articulação busca capitalizar a experiência e o peso político de lideranças do PSDB, reconhecidamente um partido com histórico de atuação relevante na democracia brasileira, para fortalecer a candidatura petista e ampliar seu alcance junto ao eleitorado paulista. Essa movimentação política demonstra a disposição do PT em buscar consensos e parcerias estratégicas, mesmo com antigos adversários, em um cenário eleitoral cada vez mais polarizado e disputado, onde alianças amplas podem ser decisivas para o sucesso de uma candidatura. A perspectiva de uma aliança entre PT e PSDB em São Paulo, no entanto, encontra resistências e desafios. Dirigentes tucanos expressam ceticismo em relação à viabilidade de uma composição com o PT, considerando as divergências históricas e ideológicas entre os partidos. Por outro lado, o PT argumenta que o PSDB, após anos de hegemonia no governo estadual, encontra-se em uma posição fragilizada, sem espaço no projeto de reeleição do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Essa situação, segundo os petistas, justificaria uma aliança inédita, visando garantir uma participação mais relevante no cenário político paulista. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas e próximo a Haddad, endossa essa visão, confirmando a aproximação e enxergando com bons olhos a iniciativa. Carvalho destaca a importância do PSDB para a democracia e ressalta a capacidade de Haddad em conduzir o processo de aproximação. Paralelamente, figuras do PSDB, ouvidas sob condição de anonimato, manifestam dúvidas sobre a viabilidade de um apoio formal ao PT, mas consideram plausível que os petistas incentivem o partido a lançar uma candidatura própria. Essa estratégia, segundo essa avaliação, poderia aumentar o número de candidaturas, favorecendo a realização de um segundo turno e fortalecendo a posição do PSDB em futuras negociações. A possibilidade de um segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo abre espaço para o PSDB exercer um papel de maior relevância, seja apoiando um dos candidatos, seja negociando suas condições de apoio. A estratégia de lançar um candidato próprio, mesmo que com poucas chances de vitória, pode servir como uma ferramenta de barganha para o partido, que busca recuperar sua influência política no estado. Ademais, uma candidatura própria serviria para fortalecer o uso do número de urna do PSDB, impulsionando a eleição de deputados estaduais e federais, e assim garantindo a representatividade do partido nas esferas legislativas. Em meio a esse cenário de articulações políticas, o PSDB enfrenta desafios internos e externos. A formação de uma federação com o Cidadania impõe a necessidade de atuação conjunta dos partidos, o que pode dificultar a tomada de decisões em relação às alianças eleitorais. O deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP), presidente do Cidadania em nível nacional, sinalizou a intenção de seu partido de liderar a federação em São Paulo e apoiar a reeleição de Tarcísio de Freitas, o que pode gerar atritos com o PSDB. Além disso, o partido sofreu um processo de esvaziamento político após perder o governo de São Paulo, com a debandada de prefeitos, a perda de representatividade na Câmara Municipal da capital e na Assembleia Legislativa do estado. A migração de quadros para outras legendas, como o PSD, enfraqueceu a estrutura partidária e dificultou a retomada do protagonismo político. A declaração de Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, sobre a possibilidade de Paulo Serra ser candidato ao governo, causou desconforto no entorno do governador Tarcísio de Freitas, que interpreta a movimentação como uma tentativa de negociação por parte do PSDB. A busca por alianças do PT com o PSDB em São Paulo demonstra a complexidade e a dinâmica do cenário político estadual. A disputa pelo governo de São Paulo envolve diferentes atores políticos, cada um com seus interesses e estratégias. As negociações entre os partidos, a formação de alianças e as divergências internas refletem a busca por poder e a disputa por espaço no cenário político paulista





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PT PSDB Fernando Haddad Paulo Serra São Paulo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guarda Civil Metropolitano atira e mata entregador durante abordagem perto do Ibirapuera, em São PauloO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Escalação: Com mudanças no ataque, São Paulo está pronto para enfrentar o VitóriaEquipes de Vitória e São Paulo entram em campo logo mais, às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão

Read more »

Veja gol em Vitória x São Paulo: Cacá abre o placarO Vitória saiu na frente do placar no confronto contra o São Paulo, deste sábado, no Barradão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Read more »

Homem sequestra filhas e arma emboscada para ex-companheira em São PauloSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

São Paulo tem atleta expulso, joga mal e perde para o VitóriaRubro-Negro Baiano tem atuação dominante, controla a partida no Barradão e derrota o Tricolor diante do seu torcedor

Read more »

PT quer aliança com PSDB para fortalecer disputa pelo governo de São PauloDepois de levar o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para a vice de Luiz Inácio Lula da Silva, o PT quer agora atrair o PSDB para a chapa de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

Read more »