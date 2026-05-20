PT avalia dois nomes para serem palanques do presidente Lula em Minas Gerais

A sigla está sendo sondada entre dois nomes para ser os rostos do mandatário no estado das Gerais no ano eleitoral, antes do comando presidencial em 2022.

Formado em Direito e Jornalismo, cobre política há 23 anos, 10 deles em Brasília cobrindo os Três Poderes. Passou por Folha, Valor , Estadão e Crusoé O PT (Partido dos Trabalhadores) avalia dois nomes para serem palanques do presidente Lula em Minas Gerais : o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Pacheco, que aguarda conversa final com Lula para anúncio sobre futuro em Minas.

O empresário acabou declinando. O outro nome é o ex-prefeito da capital mineira Jarbas Soares, que é apontado como alguém conciliador e habilidoso. Em suas últimas funções, foi responsável pela condução do acordo da Vale com as prefeituras mineiras, em razão do acidente de Brumadinho. Ele se filiou ao PSB junto com Rodrigo Pacheco, no final de março





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