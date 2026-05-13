PT aprova intervenção no diretório estadual do Rio de Janeiro

A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) aprovou uma intervenção no diretório estadual do Rio de Janeiro e poderá determinar os suplentes de Benedita da Silva (PT-RJ), pré-candidata ao Senado. A decisão representa uma derrota para o grupo ligado ao vice-presidente do PT, Washington Quaquá.

Após uma intensa disputa de bastidores, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) aprovou nesta terça-feira (12) uma intervenção no diretório estadual do Rio de Janeiro e poderá definir, a partir do comando nacional, os suplentes de Benedita da Silva (PT-RJ), pré-candidata ao Senado.

A decisão representa uma derrota para o grupo ligado ao vice-presidente do PT e prefeito de Maricá, Washington Quaquá, que tem maioria no diretório estadual. À revelia de Quaquá, Benedita quer indicar seu chefe de gabinete, Manoel Severino, como primeiro suplente. Diante do veto do diretório estadual, recorreu a aliados da Executiva Nacional, argumentou que tem a prerrogativa de montar sua chapa e conseguiu a intervenção





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