PT ajuíza ADI no STF contra Lei da Dosimetria, questiona compatibilidade com Constituição e Justiça

A federação do governo PT/PCdoB/PV ajuizou uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a Lei da Dosimetria, questionando a compatibilidade da lei com normas fundamentais da Constituição e com a jurisprudência do STF. A federação também entrou com uma ADI no Supremo pedindo a derrubada da lei, enquanto a federação Psol-Rede também entrou com uma ADI no Supremo pedindo a derrubada da lei.

A federação do governo PT/PCdoB/PV ajuizou uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no STF ( Supremo Tribunal Federal ) contra a Lei da Dosimetria. As siglas questionam a aprovação do projeto que reduz as penas para os condenados pelo 8 de Janeiro.

A federação argumenta que há incompatibilidade da lei com normas fundamentais da Constituição e com a jurisprudência do STF e pede uma medida cautelar para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados, dada a excepcional urgência do caso. Essa ADI é assinada pelos advogados Renato Ramalho, Vera Lúcia da Motta, Mayara de Sá Pedrosa Torres, Geovane Couto da Silveira, Miguel Novaes e Ângelo Ferraro.

Além do grupo governista, a federação Psol-Rede também entrou com uma ADI no Supremo pedindo a derrubada da lei. O ministro do STF Alexandre de Moraes respondeu ao pedido feito pela federação e determinou que o Congresso apresente informações sobre o caso em 5 dias úteis, assim como o presidente da República.

Em nota, o presidente do PT, Edinho Silva, chamou a proposta de ‘retrocesso contra a democracia’ e lembrou dos planos para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB), além de Alexandre de Moraes. A decisão de judicializar já havia sido anunciada pelos deputados petistas depois da sessão do Congresso que derrubou os vetos de Lula.

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), disse que essa era uma saída que estava sendo estudada com os advogados para entender se a ação tinha embasamento. Na ADI, o PT afirma que cada um dos Poderes não pode ‘exorbitar seus limites’ e que a Constituição não permite que o Legislativo mude o conteúdo de um veto feito pelo presidente





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