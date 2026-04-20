PSOE lidera intenções de voto na Espanha enquanto preocupação geopolítica cresce entre eleitores

O novo barômetro do CIS coloca o PSOE com 36,4% das intenções de voto, superando o PP. A pesquisa também revela o impacto da crise internacional no custo de vida dos espanhóis.

O Partido Socialista Operário Espanhol ( PSOE ) consolidou sua liderança nas preferências eleitorais caso as eleições gerais fossem realizadas hoje, conforme aponta o barômetro de abril do Centro de Investigações Sociológicas ( CIS ), divulgado nesta segunda-feira. O estudo projeta uma marca expressiva de 36,4% das intenções de voto para os socialistas, um crescimento robusto de 4,6 pontos percentuais em comparação ao mês de março.

Este resultado coloca o PSOE em uma posição de vantagem significativa de 12,8 pontos sobre o Partido Popular (PP), que, por sua vez, experimenta uma leve retração, situando-se em 23,5%. Enquanto o PSOE avança, outras forças políticas enfrentam desafios nas urnas. O Vox, liderado por Santiago Abascal, aparece na terceira colocação com 14,7%, registrando uma queda de quase dois pontos em relação à pesquisa anterior. O movimento Sumar também enfrenta dificuldades, declinando de 7,1% para 5,8%. Até mesmo a formação liderada por Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta, sofreu um recuo, caindo para 1,7% das intenções de voto. Estes números refletem um panorama político em constante mutação, onde a consolidação do governo de Pedro Sánchez parece ganhar tração frente a um eleitorado polarizado. Apesar dos números positivos para o PSOE nas urnas, a figura de Pedro Sánchez enfrenta o escrutínio complexo da opinião pública no que diz respeito à confiança pessoal. Apenas 10,1% dos entrevistados afirmam que o presidente inspira muita confiança, enquanto a grande maioria expressa sentimentos mistos ou de total desconfiança. Curiosamente, a situação de seu principal rival, Alberto Núñez Feijóo, é ainda mais delicada sob esta perspectiva, com uma parcela massiva do eleitorado, atingindo 46,6%, declarando não ter nenhuma confiança no líder do PP. O clima social foi medido durante um período crítico, marcado pelo desenrolar de processos judiciais de alto impacto na esfera pública espanhola, como o caso Kitchen e o caso Koldo, que investigam supostos esquemas de corrupção envolvendo figuras de destaque de ambos os principais partidos. Paralelamente, o CIS também avaliou o desempenho individual dos membros do governo. Entre os ministros, nomes como Carlos Cuerpo e Margarita Robles mantêm avaliações positivas, enquanto outros, como o titular da pasta do Interior, Fernando Grande-Marlaska, enfrentam notas mais baixas, evidenciando o desgaste inerente à gestão pública em momentos de instabilidade institucional. Além das questões domésticas, o barômetro de abril dedicou um espaço relevante para medir a percepção dos espanhóis sobre os conflitos internacionais, com foco na escalada das tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã. A grande maioria dos entrevistados demonstra níveis elevados de preocupação com os rumos da geopolítica mundial, com quase 70% expressando estar muito ou bastante preocupados. A sensação de insegurança global não é apenas teórica, visto que cerca de 60% dos cidadãos relatam impactos diretos e negativos em seu cotidiano. O aumento dos preços dos combustíveis, a escalada nos valores das faturas de energia elétrica e gás, e o encarecimento notável da cesta básica são os pontos de maior angústia para as famílias espanholas. A percepção de que a guerra representa uma ameaça real à paz internacional é compartilhada por nove em cada dez pessoas consultadas pelo instituto, o que reforça como fatores externos influenciam, de maneira profunda e inegável, a avaliação política interna. O CIS continua a servir como um termômetro vital não apenas para as preferências partidárias, mas também para captar o pulso da sociedade diante dos desafios globais que moldam a economia e a segurança da Espanha no cenário atual





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