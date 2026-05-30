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PSG vence Flamengo nos pênaltis e conquista o Mundial de Clubes após empate em 1 a 1

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PSG vence Flamengo nos pênaltis e conquista o Mundial de Clubes após empate em 1 a 1
Mundial De ClubesFIFAPSG
📆5/30/2026 5:56 PM
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O Paris Saint-Germain (PSG) venceu o Flamengo por 2 a 1 nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, conquistando o título do Mundial de Clubes da FIFA de 2025. O goleiro Safonov defendeu quatro cobranças e foi decisivo. O Flamengo abriu o placar no segundo tempo com Jorginho, de pênalti, mas já havia sofrido um gol anulado do PSG no primeiro tempo. O time francês dominou a primeira etapa, mas a equipe brasileira reagiu na segunda, sem conseguir a virada. A decisão foi nas penalidades, com o PSG convertendo duas e o Flamengo perdendo todas as três que cobrou.

No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha , Catar, PSG e Flamengo se enfrentaram na final do Mundial de Clubes de 2025. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e o título foi decidido nos pênaltis , com vitória do PSG por 2 a 1.

O goleiro Safonov foi o herói francês ao defender quatro cobranças. O gol do Flamengo foi marcado por Jorginho, de pênalti, após foul de Marquinhos em Arrascaeta. O PSG abriu o placar com Kvaratskhelia, aproveitando passe de Mayulu e desvio de Rossi, mas o árbitro anulou um gol anterior de Fabián Ruíz porque a bola havia saído antes do chute do goleiro.

O primeiro tempo foi de domínio do PSG, com o Flamengo mostrando deficiência física e falta de agressividade no ataque. Na segunda etapa, a equipe brasileira reagiu e buscou o empate, mas não conseguiu virar o jogo. Nas penalidades, desperdiçaram suas cobranças, defendidas por Safonov, enquanto o PSG converteu duas e garantiu a taça

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