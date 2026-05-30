PSG vence Arsenal nos pênaltis e conquista bicampeonato da Liga dos Campeões

A final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal foi marcada por uma confusão envolvendo o goleiro Neto e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda. O PSG venceu por 1 a 0 mesmo com um jogador a menos.

O Paris Saint-Germain ( PSG ) conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões após vencer o Arsenal nos pênaltis. A partida foi marcada por uma controvérsia envolvendo o goleiro Neto e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

A confusão começou quando o árbitro marcou escanteio para o Bahia após considerar que Neto permaneceu mais de oito segundos com a bola nas mãos. A regra dos oito segundos entrou em vigor no ano passado e determina que o goleiro só pode segurar ou manter o controle total da bola com as mãos por, no máximo, oito segundos.

Caso o limite seja ultrapassado, o árbitro deve marcar escanteio a favor da equipe adversária, em vez de um tiro livre indireto. Neto não gostou da marcação e iniciou uma longa reclamação com Davi de Oliveira Lacerda. Em determinado momento da transmissão, foi possível ver o goleiro chamando o árbitro de 'filho da p...'. Com a expulsão, o Botafogo precisou sacrificar o atacante Lucas Villalba para a entrada do goleiro reserva Raul.

A partida está no segundo tempo. Mesmo com um jogador a menos, o Botafogo vence por 1 a 0. Davi de Oliveira Lacerda também esteve envolvido em um lance polêmico na rodada anterior do Brasileirão. O árbitro expulsou o meia Carrascal, do Flamengo, após considerar que o jogador esticou demais a perna e acertou o ombro e rosto do zagueiro Murilo.

A torcida do Flamengo reclamou da decisão, alegando que o colombiano não teve a intenção de atingir o adversário. O árbitro, porém, interpretou o lance como jogo brusco grave, passível de expulsão. A partida estava empatada em 0 a 0 quando Carrascal deixou o campo. O Palmeiras venceu por 3 a 0





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