Head Topics

PSG teme danos à imagem de Mbappé após polêmicas e lesões

Esportes News

PSG teme danos à imagem de Mbappé após polêmicas e lesões
MbappéPSGFutebol
📆5/5/2026 2:12 PM
📰Terranoticiasbr
171 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 103% · Publisher: 51%

O Paris Saint-Germain está preocupado com a imagem de Kylian Mbappé devido a críticas recentes, comportamentos controversos e lesões frequentes, que o afastaram dos gramados e do convívio com a equipe.

A situação de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain ( PSG ) tem gerado crescente preocupação nos bastidores do clube, conforme relatado pelo jornal espanhol Marca. O temor central reside nos possíveis danos à imagem do craque francês, que tem sido alvo de críticas constantes nos últimos meses por uma série de questões que extrapolam o campo de jogo.

A distância do jogador em relação ao restante da equipe não se deve apenas às recorrentes lesões que o afastaram dos gramados por um período significativo este ano, mas também a comportamentos considerados controversos e mal recebidos no vestiário. Uma recente viagem à Itália, realizada durante sua recuperação de uma lesão, reacendeu os holofotes sobre o astro, embora tenha sido previamente autorizada pela direção do clube e pela equipe médica.

Mbappé já retornou aos treinamentos, mas tem trabalhado de forma isolada, enquanto o restante do elenco desfruta de folga. A repercussão negativa em torno do jogador é vista como perturbadora pela diretoria, que busca preservar a imagem do seu principal ativo. Os problemas físicos de Mbappé têm sido apontados como um fator crucial para o seu isolamento e a consequente perda de conexão com o grupo.

Em 2023, o atleta esteve afastado dos gramados por 53 dias devido a cinco diferentes lesões, o que o impediu de participar de 10 partidas. Essa ausência prolongada não apenas prejudicou o desempenho do PSG, mas também contribuiu para o distanciamento do jogador em relação aos seus companheiros de equipe. Paralelamente, o jornal Marca destaca a ascensão de Vinícius Júnior como um líder emergente no vestiário, superando Mbappé nesse aspecto.

Apesar da boa relação entre os dois jogadores, Vinícius Júnior parece ter conquistado o carinho e o apoio da maioria dos membros do elenco. A equipe de representantes de Mbappé emitiu um comunicado em resposta à polêmica em torno da viagem à Itália, argumentando que algumas críticas se baseiam em uma interpretação exagerada dos fatos e não refletem o comprometimento diário do jogador com o clube.

O comunicado enfatiza que o período de recuperação foi rigorosamente gerenciado pela equipe médica e que Mbappé tem se dedicado intensamente ao seu trabalho para retornar aos gramados em plena forma. A situação de Mbappé no PSG levanta questões sobre o futuro do jogador no clube e sua capacidade de manter sua posição como um dos principais nomes do futebol mundial. As críticas constantes e os comportamentos controversos podem minar sua imagem e afetar seu desempenho em campo.

A ascensão de Vinícius Júnior como um líder dentro do vestiário também representa um desafio para Mbappé, que precisa reconquistar a confiança de seus companheiros de equipe e demonstrar seu comprometimento com o clube. Além disso, a diretoria do PSG precisa encontrar uma forma de lidar com a repercussão negativa em torno do jogador e proteger sua imagem. A busca por soluções para essa crise é fundamental para garantir a estabilidade do clube e o sucesso esportivo da equipe.

A polêmica em torno da viagem à Itália serve como um alerta para a necessidade de maior controle sobre as ações dos jogadores e uma comunicação mais transparente com a imprensa e os torcedores. A imagem de um clube de futebol é construída não apenas pelos resultados em campo, mas também pelo comportamento de seus jogadores e pela forma como a diretoria lida com as crises.

A capacidade de gerenciar essas situações de forma eficaz é essencial para garantir a reputação e o sucesso a longo prazo do clube. A situação de Mbappé no PSG é um exemplo claro da importância de uma gestão cuidadosa da imagem dos jogadores e da necessidade de um ambiente de trabalho positivo e colaborativo dentro do vestiário

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terranoticiasbr /  🏆 29. in BR

Mbappé PSG Futebol Lesão Polêmica Imagem Vinícius Júnior Itália Vestuário

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paris FC vence Brest por 2 a 0 com gols de Matondo e GeubbelsParis FC vence Brest por 2 a 0 com gols de Matondo e GeubbelsParis FC derrotou o Brest por 2 a 0 em uma partida com oportunidades de gol para ambos os lados. Rudy Matondo abriu o placar, seguido por Willem Geubbels, consolidando a vitória da equipe parisiense.
Read more »

Saint-Gobain vende Telhanorte para Tauá PartnersSaint-Gobain vende Telhanorte para Tauá PartnersO valor da operação não foi divulgado
Read more »

Técnico do Real comenta férias polêmicas de Mbappé: 'Não posso intervir'Técnico do Real comenta férias polêmicas de Mbappé: 'Não posso intervir'Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Astro do PSG ultrapassa Cristiano Ronaldo em recorde na Champions LeagueAstro do PSG ultrapassa Cristiano Ronaldo em recorde na Champions LeagueSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Bayern terá estreia de camisa contra PSG na Champions LeagueBayern terá estreia de camisa contra PSG na Champions LeagueO Bayern de Munique apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (4), o seu novo uniforme principal para a temporada 2026/2027
Read more »

Mbappé está ficando afastado de elenco do Real Madrid, afirma jornal espanholMbappé está ficando afastado de elenco do Real Madrid, afirma jornal espanholNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »



Render Time: 2026-05-05 17:11:53