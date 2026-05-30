PSG se classifica para a Copa do Mundo de Clubes de 2029 após conquistar a Champions League

O campeão da Champions League, o PSG, garantiu vaga na Copa Intercontinental da Fifa de 2026 e na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029. A conquista do título da Champions League sobre o Arsenal, neste sábado, teve reflexos além do cenário europeu.
O campeão da Champions League , o PSG , garantiu vaga na Copa Intercontinental da Fifa de 2026 e na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029.
A conquista do título da Champions League sobre o Arsenal, neste sábado, teve reflexos além do cenário europeu. Além de assegurar presença na próxima edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o PSG também garantiu vaga na Copa Intercontinental da Fifa de 2026, que será disputada em dezembro, em Doha, no Catar.
O vencedor da principal competição de clubes da Europa tem classificação direta para a Copa Intercontinental, torneio que reúne os campeões continentais e coloca em jogo o título mundial entre os representantes das diferentes confederações. Até o momento, apenas um participante já estava confirmado para a edição de 2026: o Al Ahli, da Arábia Saudita, campeão da Champions League da Ásia. Com o resultado da final europeia, o PSG tornou-se o segundo clube garantido na competição.
O título também assegurou ao PSG uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2029. O torneio já conta com alguns participantes definidos, entre eles o Flamengo, que garantiu sua classificação ao conquistar a Copa Libertadores da América no ano passado.
Além disso, o PSG também garantiu vaga na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029, que será disputada em 2029. O torneio já conta com alguns participantes definidos, entre eles o Flamengo, que garantiu sua classificação ao conquistar a Copa Libertadores da América no ano passado.
O Al Ahli, da Arábia Saudita, também está classificado para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029, além do Cruz Azul, do México, que conquistou a Copa dos Campeões da Concacaf. A lista de classificados para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029 também inclui o campeão da Copa Libertadores da América, que será disputada em 2028
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