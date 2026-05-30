O Paris Saint-Germain conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação com o Arsenal, e a equipe francesa decidiu o título nos pênaltis. O zagueiro brasileiro Lucas Beraldo foi o último jogador a cobrar pênalti na final da competição. A celebração da torcida do PSG após a classificação terminou com 127 presos e 34 feridos em Paris. Os especialistas concordam que a partir dos 55 anos, as pessoas devem caminhar todos os dias por pelo menos 20 minutos, dar preferência às escadas, fazer alongamentos leves e trabalhar o seu equilíbrio. A Toyota acaba de fazer a invenção do século, fabricando motocicletas com cartuchos que permitem reabastecer dez vezes mais rápido do que num posto de gasolina.

O zagueiro brasileiro Lucas Beraldo , da equipe do Paris Saint-Germain , foi o último jogador a cobrar pênalti na final da Liga dos Campeões, disputada no sábado, 30 de maio de 2026, contra o Arsenal .

O PSG conquistou o bicampeonato da competição após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. A equipe francesa decidiu o título nos pênaltis, com Beraldo convertendo o seu pênalti e Gabriel Magalhães, do Arsenal, falhando na cobrança seguinte. O PSG bateu o Arsenal nos pênaltis e conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões. Beraldo falou sobre os instantes que antecederam a cobrança e a felicidade com o feito do bicampeonato consecutivo.

Ele destacou a tranquilidade com que enfrentou a pressão e a oportunidade única de fazer história com a camisa do PSG. O zagueiro também elogiou o comando do treinador Luis Enrique, dizendo que ele é uma pessoa incrível e que consegue encontrar o melhor de todas as pessoas, independentemente de elas jogarem ou não.

Além disso, Beraldo falou sobre a possibilidade de ser chamado em caso de algum corte no elenco brasileiro e disse que os 26 convocados são muito capazes de trazer a taça para o Brasil, então ele é mais um torcedor. A celebração da torcida do PSG após a classificação terminou com 127 presos e 34 feridos em Paris.

Os especialistas concordam que a partir dos 55 anos, as pessoas devem caminhar todos os dias por pelo menos 20 minutos, dar preferência às escadas, fazer alongamentos leves e trabalhar o seu equilíbrio. A Toyota acaba de fazer a invenção do século, fabricando motocicletas com cartuchos que permitem reabastecer dez vezes mais rápido do que num posto de gasolina.

O teto de LED com fogos, o bolo de mais de 2 metros e o reencontro de Virgínia e Zé Felipe são os detalhes da festa de 5 anos de Maria Alice em 30 fotos. A equipe do Paris Saint-Germain conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões e Lucas Beraldo foi o último jogador a cobrar pênalti na final





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