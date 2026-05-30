PSG conquista bicampeonato da Champions League ao vencer Arsenal nos pênaltis

Em final emocionante na Puskás Aréna, Paris Saint-Germain derrota Arsenal por 4 a 3 nos pênaltis após empate em 1 a 1, garantindo o segundo título consecutivo da Champions League.
Pelo segundo ano consecutivo, os torcedores do Paris Saint-Germain puderam celebrar o grito de campeão. Neste sábado (31), o PSG superou o Arsenal em uma final emocionante da Champions League 2026, conquistando o título após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e uma vitória por 4 a 3 nos pênaltis .
O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, foi o protagonista negativo ao isolar a última cobrança dos ingleses, selando o destino da partida na Puskás Aréna, em Budapeste. Esta é a segunda orelhuda do PSG, repetindo o feito de 2025, quando massacrou a Inter de Milão. Desta vez, o cenário foi diferente: o time de Luis Enrique dominou um jogo tenso, mas o resultado só foi definido nas penalidades. O início de jogo foi dos sonhos para o Arsenal.
Aos 6 minutos, Kai Havertz aproveitou um erro da zaga francesa em um chute de Marquinhos, avançou pela esquerda e soltou uma bomba para vencer o goleiro Safonov. A partir daí, o PSG assumiu o controle, girando a bola na frente da área inglesa, mas encontrando dificuldades para penetrar. O trio Dembélé, Doué e Kvaratskhelia pouco ameaçou Raya, enquanto o Arsenal se destacava na marcação, com Gabriel Magalhães fazendo intervenções cruciais.
Os Gunners só voltaram a assustar nos acréscimos, em uma tabela entre Havertz e Mosquera. No segundo tempo, o jogo ficou truncado até os 19 minutos, quando o PSG empatou. Aos 16, pênalti de Mosquera em Kvaratskhelia; Dembélé cobrou no canto de Raya e deixou tudo igual. O gol acendeu a partida, com as duas equipes buscando a vitória.
O PSG cresceu e quase virou com Vitinha (aos 27) e Kvaratskhelia (acertando a trave aos 31). O nervosismo tomou conta, e os erros se multiplicaram no último terço. Aos 38, o Arsenal teve uma chance em um bate-rebate, e no lance seguinte, Barcola viu Raya salvar. Antes do fim, Vitinha perdeu uma oportunidade de ouro.
Na prorrogação, o jogo continuou tenso. Na primeira etapa, um pênalti não marcado em Madueke revoltou o Arsenal. No segundo tempo, o PSG arriscava e o time inglês se segurava. A decisão foi para os pênaltis.
Após Nuno Mendes e Eze errarem suas cobranças, Gabriel Magalhães, que fazia uma partida impecável, isolou a bola no quinto pênalti, dando o título ao PSG. A festa foi francesa, com o time mostrando resiliência e superando um adversário que lutou até o fim. A conquista consolida o domínio do PSG na Europa e apaga a sombra das eliminações passadas
