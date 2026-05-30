PSG busca bicampeonato europeu contra Arsenal na final da Champions League 2026

Atual campeão, PSG enfrenta Arsenal neste sábado em Budapeste após eliminar Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique. Time de Luis Enrique busca o bicampeonato europeu.

O Paris Saint-Germain está de volta à final da Champions League . Atual campeão europeu, o time de Luis Enrique eliminou Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique para chegar à decisão contra o Arsenal , no sábado, 30, em Budapeste.

A equipe francesa busca o bicampeonato, enquanto os ingleses tentam o primeiro título da história. A campanha do PSG na fase de liga não foi das mais tranquilas. A equipe terminou na 11ª colocação, com 14 pontos, fora do grupo dos oito primeiros que avançavam diretamente às oitavas de final. Apesar disso, os franceses chamaram atenção pelo poder ofensivo: foram 21 gols marcados em oito partidas, com vitórias expressivas sobre adversários tradicionais.

No mata-mata, o time mostrou força. Nas oitavas de final, enfrentou um adversário desconhecido no texto original, mas conseguiu avançar com um empate por 2 a 2 fora de casa e vitória por 5 a 4 no agregado. Já nas quartas de final, o PSG eliminou o Chelsea com uma vitória por 5 a 2 no Parc des Princes e um triunfo por 3 a 0 em Stamford Bridge, fechando em 8 a 2 no placar agregado.

Na semifinal, o Bayern de Munique foi o rival, e os franceses venceram por 2 a 0 em Paris e repetiram o placar em Anfield, avançando com 4 a 0 no agregado. O time de Luis Enrique conta com destaques como Ousmane Dembélé, autor de gols importantes, e os meio-campistas portugueses Vitinha e João Neves, que tiveram participação decisiva ao longo da competição. O capitão Marquinhos, líder da defesa, também é peça fundamental.

A torcida parisiense, que acompanha a movimentação em Budapeste, sonha com o bicampeonato europeu. Do outro lado, o Arsenal chega como campeão da Premier League e invicto na Champions League, em busca da primeira taça continental sob o comando de Mikel Arteta. O histórico de confrontos entre as equipes mostra equilíbrio, com vitórias para ambos os lados. A final promete ser um duelo emocionante entre dois dos melhores times da Europa





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