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PSG bate Arsenal nos pênaltis e conquista o bicampeonato da Liga dos Campeões

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PSG bate Arsenal nos pênaltis e conquista o bicampeonato da Liga dos Campeões
PSGArsenalLiga Dos Campeões
📆5/30/2026 8:39 PM
📰Terranoticiasbr
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O PSG conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões após vencer o Arsenal nos pênaltis. O time francês teve uma atuação sólida defensivamente e ganhou fortuna com o título.

PSG conquista o bicampeonato da Liga dos Campeões após vencer Arsenal nos pênaltis . O time francês ganhou fortuna com o título e os jogadores foram elogiados por suas atuações.

Gabriel Magalhães e Mbappé foram alvos de zoações nas redes sociais após o título do PSG. Além disso, o time francês teve uma atuação sólida defensivamente, com os zagueiros brasileiros Gabriel Magalhães e Marquinhos destacando-se. Gabriel Magalhães teve 15 ações defensivas, incluindo um desarme, 13 cortes e um chute bloqueado, enquanto Marquinhos teve 11 ações defensivas, incluindo dois desarmes, uma interceptação, sete cortes e um chute bloqueado.

O PSG também teve um domínio absoluto na partida, com 75% de posse de bola e 806 passes certos, contra apenas 196 do Arsenal

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