Protetor de rinocerontes morre após ataque do animal que ajudava a salvar na África do Sul

Schoeman van Jaarsveld, um protetor de rinocerontes sul-africano de 58 anos, faleceu após ser atacado por um rinoceronte que ajudava a proteger na Reserva Samara Karoo. O incidente ocorreu durante uma patrulha de monitoramento com GPS, parte das ações contra a caça ilegal. Colegas lamentaram a perda de Jaarsveld, descrito como um profissional dedicado.

Schoeman van Jaarsveld, um protetor de rinocerontes sul-africano de 58 anos, faleceu após ser atacado por um rinoceronte que ajudava a proteger na Reserva Samara Karoo.

O incidente ocorreu durante uma patrulha de monitoramento com GPS, parte das ações contra a caça ilegal. Jaarsveld, que trabalhava em uma empresa privada de segurança armada especializada na proteção de rinocerontes selvagens, estava rastreando um rinoceronte negro quando o animal o surpreendeu e o atingiu com os chifres. Apesar dos esforços das equipes de emergência, ele não resistiu aos ferimentos graves e teve a morte confirmada no local.

Colegas e profissionais da área de conservação lamentaram a perda de Jaarsveld, descrito como um profissional dedicado e experiente em operações na mata. Um guarda florestal que foi treinado por ele, Arno Potgeiter, de 27 anos, destacou a habilidade do veterano e a tragédia de sua morte. A Reserva Samara Karoo emitiu uma nota destacando a importância do trabalho de Jaarsveld na preservação da fauna local, especialmente dos rinocerontes, e manifestou solidariedade à família e à equipe.

O comunicado também informou que outro membro da equipe sofreu ferimentos leves e que uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias do ataque. A reserva acrescentou que prestará apoio à família e contribuirá com os custos do funeral, em respeito ao profissional que integrava sua equipe de conservação. A morte de Jaarsveld gerou comoção entre colegas e profissionais da área de conservação.

O guarda florestal Arno Potgeiter, de 27 anos, que foi treinado por ele, afirmou que o veterano era altamente qualificado. Ele era muito bom no que fazia. Pelo que soube, estava tentando rastrear um rinoceronte negro. Algo deu muito errado, eles ficaram cara a cara e meu amigo foi gravemente ferido pelos chifres, disse.

Amigos o descreveram como um profissional dedicado, experiente em operações na mata e comprometido com a proteção da vida selvagem. É ainda mais trágico que sua vida tenha sido tirada pelo próprio animal que ele estava tentando proteger, afirmou um deles. A Reserva Samara Karoo destacou a importância do trabalho de Jaarsveld na preservação da fauna local, especialmente dos rinocerontes, e manifestou solidariedade à família e à equipe.

O comunicado também informou que outro membro da equipe sofreu ferimentos leves e que uma investigação foi aberta para esclarecer as circunstâncias do ataque. A reserva acrescentou que prestará apoio à família e contribuirá com os custos do funeral, em respeito ao profissional que integrava sua equipe de conservação. A morte de Jaarsveld gerou comoção entre colegas e profissionais da área de conservação.

O guarda florestal Arno Potgeiter, de 27 anos, que foi treinado por ele, afirmou que o veterano era altamente qualificado. Ele era muito bom no que fazia. Pelo que soube, estava tentando rastrear um rinoceronte negro. Algo deu muito errado, eles ficaram cara a cara e meu amigo foi gravemente ferido pelos chifres, disse.

Amigos o descreveram como um profissional dedicado, experiente em operações na mata e comprometido com a proteção da vida selvagem. É ainda mais trágico que sua vida tenha sido tirada pelo próprio animal que ele estava tentando proteger, afirmou um deles





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